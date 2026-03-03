Gerücht: Das überraschende Erweiterungssetting von The Witcher 3 führt uns zurück zu Velen

HQ

Seit einiger Zeit hören wir von einer möglichen Erweiterung für The Witcher 3: Wild Hunt, die offenbar mit der Geschichte des kommenden The Witcher 4 zusammenhängen könnte. Anfangs deuteten Gerüchte darauf hin, dass die Erweiterung in Zerrikania stattfinden würde, doch eine neue scheinbare Insider-Information führte dazu, dass wir an einen Ort sehr nahe an einem der Hauptschauplätze des Spiels reisen.

Wie Eurogamer feststellte, sagte der ehemalige polnische Spielejournalist UV o grach auf YouTube, dass die Erweiterung irgendwo ganz in der Nähe von Velen spielen werde, aber nicht direkt in der Region. Auch hier gibt es keine offizielle Bestätigung dieser Erweiterung, daher sollte man mögliche Informationen mit Vorsicht genießen.

Trotzdem, da so viele Gerüchte über einen letzten Inhalt für The Witcher 3: Wild Hunt auftauchen, fällt es schwer, nicht zu denken, dass etwas im Gange ist. Wir werden es aber erst wissen, wenn CD Projekt Red bereit ist, diese Erweiterung zu enthüllen.