Erstes vollständiges Bild von Links Design in The Legend of Zelda Movie

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Nintendo folgt einem Werbeansatz, der den strengen Richtlinien für Videospiele ähnelt, und Nintendo ist sehr vorsichtig bei der Offenlegung von Details zur Realverfilmung von The Legend of Zelda, und wir haben keine Ahnung vom Drehbuch oder wie Regisseur Wes Ball das Franchise adaptieren wird, das 2026 sein 40-jähriges Jubiläum feiert.

Tatsächlich haben wir erst vor ein paar Tagen eine offizielle Bestätigung von IMDb erhalten (obwohl ihre Beteiligung am Projekt durch einige geleakte Fotos vom Shooting geleakt wurde), dass Dichen Lachman die Sheikah Impa ist. Wir wissen auch nicht, was oder wer der Bösewicht (oder die Schurken) des Films sein wird, da wir nur die bestätigten Rollen von Benjamin Evan Ainsworth als Link, der bereits erwähnten Impa und Bo Bragason als Prinzessin Zelda kennen.

Heute können wir jedoch ein weiteres kleines Detail hinzufügen, das vielleicht etwas aufschlussreicher über den Ton des Films ist. Kameramann Gyula Pados teilte auf seinem Instagram-Account ein Klappbrett zur Erinnerung an das zuvor angekündigte Drehabschluss, löschte es jedoch sofort danach. Das hat das Internet nicht davon abgehalten, es bereits weit und breit zu verbreiten.

Interessant ist, dass dieses Bild tatsächlich das erste Mal ist, dass wir offizielle Kunstwerke von The Legend of Zelda Movie sehen, und wir einen vollständigen Blick auf Links Kostüm bekommen. Es scheint, dass die Ästhetik eher Twilight Princess ähnelt als den modernen Teilen von Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom, was darauf hindeuten könnte, dass dieser Film nicht so kindlich oder für alle Zuschauer geeignet ist wie die animierten Mario-Adaptionen.

Es ist auch bemerkenswert, dass sie am Set bis ganz zum Ende der Dreharbeiten mit Schauspielern weiterhin den Codenamen 'Umami' verwendeten, um keine Hinweise auf den möglichen Untertitel des Films preiszugeben.

Hoffen wir, dass sowohl Sony Pictures als auch Nintendo bald weitere Details über The Legend of Zelda Movie preisgeben, das am 7. Mai 2027 in den Kinos erscheinen soll.