Shigeru Miyamoto enthüllt Schauspieler für Zelda und Link im The Legend of Zelda Live-Action-Film

Nintendos neues Interesse an der Welt des Films, aus der es mehr als 30 Jahre lang gemieden wurde, erwacht nun zu neuem Leben. Während wir darauf warten, dass die Fortsetzung von The Super Mario Bros. Movie im Jahr 2026 in die Kinos kommt, haben wir jetzt die Bestätigung für das andere große Projekt mit einem geplanten Veröffentlichungsfenster zwischen dem Videospielunternehmen und der großen Leinwand: The Legend of Zelda.

In der Vergangenheit gab es viele Spekulationen darüber, wer dafür verantwortlich sein würde, Link und Prinzessin Zelda in der Live-Action zum Leben zu erwecken, wobei Hunter Schafer die am meisten diskutierte Kandidatin für letzteres war. Sie wurde jedoch nicht ausgewählt, und wir haben die bestmögliche Quelle dafür.

Shigeru Miyamoto, der Vater des Franchise, war dafür verantwortlich, über die offiziellen Netzwerke von Nintendo bekannt zu geben, dass Prinzessin Zelda in dem Film von Bo Bragason gespielt wird, einer Schauspielerin, die für ihre Rolle in den Filmen 2024, Renegade Nell und The Radleys bekannt ist. Der Schauspieler, der ausgewählt wurde, um Link im Film zu spielen, ist Benjamin Evan Ainsworth. Der junge Schauspieler ist vor allem als Stimme von Pinocchio in Disneys Live-Action-Remake mit Tom Hanks und auch für seine Rolle in Spuk in Bly Manor bekannt.

"Das ist Miyamoto. In dem Live-Action-Film "The Legend of Zelda" werden Bo Bragason als Zelda und Benjamin Evan Ainsworth als Link zu sehen sein. Ich freue mich sehr darauf, die beiden zu sehen. "The Legend of Zelda" soll am 7. Mai 2027 in die Kinos kommen. Bitte noch etwas Geduld."

Ansonsten haben wir keine weiteren Informationen über die Produktion oder das Drehbuch von The Legend of Zelda Movie, aber Mr. Miyamoto bekräftigt, dass am 7. Mai 2027 veröffentlicht wird.

Was hältst du von diesen Besetzungsentscheidungen für den Zelda-Film? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare unten.