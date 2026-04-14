Die Dreharbeiten zu The Legend of Zelda sind offiziell abgeschlossen

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Wir sind noch nicht einmal ein Jahr davon entfernt, dass The Legend of Zelda Movie in ein Kino in unserer Nähe läuft, und doch scheint schon ein großer Teil der Arbeit am Film bereits erledigt zu sein. Die neuesten Berichte von CinemaCon besagen, dass Sony Pictures bekannt gegeben hat, dass die Dreharbeiten für The Legend of Zelda Movie offiziell abgeschlossen sind.

Das wurde zuerst von IGN entdeckt, und es scheint, dass es abgesehen von der Schlagzeile nicht viele weitere Details gibt, die über den Film geteilt werden können. Das bedeutet nicht, dass der Film The Legend of Zelda morgen veröffentlicht werden kann, denn natürlich muss es Postproduktionsarbeiten geben, und nach diesem Zeitplan wird es auch viel davon geben.

Vieles von The Legend of Zelda Movie bleibt für uns rätselhaft. Wir wissen, dass wir Link und Zelda sehen werden, und laut jüngster Spekulation scheint Dichen Lachman voraussichtlich Impa zu spielen. Allerdings wird der Großteil der Handlung des Films derzeit geheim gehalten. Es gibt eine riesige Zelda-Zeitleiste zu erkunden, und wir müssen also sehen, was genau die Schöpfer des Films inspiriert hat.

Eines wissen wir: Dieser Film wird versuchen, ein sehr reales Gefühl von Immersion in seine Fantasiewelt zu schaffen. Er wurde in Neuseeland gedreht, demselben Land, in dem die Herr der Ringe-Filme entstanden sind, daher ist es möglich, dass wir ein ähnliches Maß an atemberaubenden Aufnahmen und Landschaften bekommen. Da die Dreharbeiten abgeschlossen sind, hoffen wir, dass wir noch vor Jahresende einen Trailer sehen können.