Erstes Foto eines kompletten und scheinbar echten Nintendo Switch 2 Joy-Con-Controllers

Gerüchten zufolge will Nintendo die Flut von Switch 2-Leaks in drei Tagen abdecken, mit einer offiziellen Enthüllung der Nachfolgekonsole der Switch am 8. Januar 2025. Wenn nicht, wird es von anderen zerstückelt, wie es den ganzen Dezember über und bis ins neue Jahr hinein der Fall war.

Der neueste Leak sieht sehr glaubwürdig und wahr aus und zeigt, wie die neuen, neu gestalteten Joy-Con auf der Nintendo Switch 2 aussehen werden. Und warum sieht es echt aus? Denn erstens stimmt es mit mehreren früheren Lecks der Produktionsformen überein, und es stimmt auch mit den inoffiziell bekannten Details zu diesen Steuerungen überein. Der Joy-Con 2 zielt nämlich auf eine bessere Ergonomie ab, indem er die Einheiten und ihre Tasten und Sticks vergrößert, einen ausgeprägteren hinteren Vorsprung zum vertikalen Ablegen der Fingerherzen hinzufügt oder mit einem magnetischen Befestigungssystem an der Konsole innovativ ist, um sie einfach zu verbinden, auch wenn sie das charakteristische "Schalter"-Klicken verliert.

Aber schauen Sie sich die Bilder an und urteilen Sie selbst:

Der zweite Grund, warum diese Fotos echt aussehen, ist, dass es bei den meisten vorherigen Fotos darum ging, das Bild mit Hilfe von KI zu "verschleiern", um seine Herkunft zu verschleiern, während diese wie offensichtlichere, "nackte" Aufnahmen aussehen.

Die Fotos stammen aus dem chinesischen sozialen Netzwerk Tieba Baidu und wurden wiederum auf Reddit aufgegriffen, dem inoffiziellen Kompilator von Leaks für den Westen. Sie zeigen einen angeblichen Nintendo Switch 2 Joy-Con, genauer gesagt den linken Controller, der den Rand und die Rückseite zeigt. Der Rand ist blau, der Controller muss es aber nicht sein, da diese Farbe den Joy-Con auf den ersten Blick zwischen L (blau) und R (rot) unterscheiden soll.

Der offensichtlichste Unterschied abgesehen von der Wölbung und Größe des Geräts sind die SL- und SR-Tasten, die viel länger sind und daher für erwachsene Hände leichter zu drücken sind, die bei den aktuellen Geräten normalerweise steif werden. Da es sich um einen linken und nicht um einen rechten Controller handelt, ist nicht bekannt, ob Nintendo den IR-Sensor bei letzterem beibehalten oder verbessern wird, ein weiterer interessanter Punkt, da über einen fortschrittlicheren Sensor mit LiDAR-Technologie spekuliert wurde.

Schließlich sind die Schaltfläche für die drahtlose Kopplung oder die Logos und Lizenzen sichtbar. Dies ist der letzte Grund, diesem Leak zu glauben: Wenn Sie das Bild des Randes des Controllers vergrößern, können Sie die mittlerweile beliebte Seriennummer HBW51004401430 sehen, eine Referenz, die bereits von Nintendos US-Kundendienstdatenbank anerkannt wurde, laut mehreren Quellen bei X und wie von Gamereactor bestätigt.

Was halten Sie von diesen sehr glaubwürdigen Fotos der linken Joy-Con der Nintendo Switch 2 und wann wird der Hersteller die neue Konsole voraussichtlich bis zum 31. März vorstellen?