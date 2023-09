Erste Eindrücke von Where Winds Meet: ein episches Open-World-Abenteuer, das Action mit chinesischer Überlieferung verbindet

Eines meiner Lieblingsspiele der letzten Generation war zweifelsohne Ghost of Tsushima. Alles in diesem Titel (Setting, erstklassige Grafik, eine kraftvolle Geschichte mit einer Welt, die sich lebendig und lebendig anfühlte) und seine fabelhaften Kämpfe haben mich von der ersten Minute bis zum Ende des Abenteuers geblendet. Und Tatsache ist, dass die orientalische Tradition eine wiederkehrende Ader bei Videospielen aus dem japanischen und asiatischen Raum ist, aber es kommt nicht so oft vor, dass sie außerhalb ihrer Grenzen die Umarmung der breiten Öffentlichkeit finden. Sucker Punch hat die Geschichte und Wahrhaftigkeit der Samurai-Welt tadellos respektiert, und jetzt scheint Everstone Games etwas Ähnliches mit der chinesischen Tradition in Where Winds Meet zu haben.

Ich mag es nicht, einige Eindrücke zu beginnen, indem ich über ein anderes Spiel spreche, das nicht der Protagonist ist, aber ich denke, dass in diesem Fall der Vergleich (oder besser gesagt die Parallelen und Empfindungen) perfekt passt, denn beim Anschauen und Ausprobieren der Demo von Where Winds Meet hatte ich das gleiche Gefühl wie damals, als ich zum ersten Mal die Kontrolle über Jin Sakai übernahm.

Where Winds Meet ist ein Open-World-Action-Adventure-Titel, dessen Geschichte am Ende der 10-Königreiche-Periode und am Ende der Tang-Dynastie spielt. Wir verkörpern einen namenlosen Schwertkämpfer, der sich einer Welt im Konflikt stellen und daran teilnehmen muss. Wird er ein Verteidiger der Unterdrückten oder der Verfechter des Todes und der Zerstörung der Region sein? Das liegt ganz bei Ihnen.

Where Winds Meet lässt sich stark vom chinesischen und Hongkonger Martial-Arts-Kino inspirieren, wie wir in seinem ersten Trailer vor einigen Jahren gesehen haben. Die Entwicklung des Titels ist bis zu dieser Gamescom relativ still geblieben, und das erste, was mir bei meinem ersten Durchgang begegnete, war ein furchterregender (fast monströser) Feind, mit dem ich mich in einen Kampf verwickelte, der eines Bosses in God of War würdig war. Ich werde nicht so weit gehen zu erwähnen, dass die Kämpfe wie die Titel von FromSoftware sind, aber es stimmt, dass einige der Bewegungen, Ausweichmanöver und Gegenangriffe auch von ihrem Vermächtnis profitiert haben. Aber Where Winds Meet trinkt viel mehr aus dem Wuxia-Genre und Kampfkünsten, wie z.B. Wandlaufen (und Luft!), ultraschnelle Kombos mit klassischen Waffen und den Einsatz von Chi. Jeder Waffentyp hat sein eigenes Move-Set, seine eigene Reichweite und seinen eigenen Fortschritt, aber du kannst sowohl im Kampf als auch außerhalb des Kampfes zwischen ihnen wechseln. Darüber hinaus teilte uns das Team mit, dass wir spezielle Techniken von Personen aus der ganzen Region lernen könnten, ein weiterer Grund, jeden Winkel zu erkunden.

Schnellreisen gehören der Vergangenheit an, denn durch die Wahl einer bestimmten Fortschrittsfähigkeit können wir sogar durch die Luft fliegen (wieder im echten Martial-Arts-Filmstil) und uns auf einer gigantischen Karte bewegen, die in verschiedene Regionen und Biome unterteilt ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es vollständig auf der Speisekarte gesehen habe, aber es ist sehr umfangreich. Und jeder Teil davon fühlt sich lebendig an, mit Tieren, NPCs, Vegetation und gutem Worldbuilding. Obwohl es sich um ein Werk handelt, das sehr von der klassischen chinesischen Geschichte inspiriert ist, gibt es bestimmte Hauch von Folklore und Fantasie, die man in bestimmten Feinden, Gebäuden und (logischerweise) in den Kräften des Protagonisten wahrnehmen kann.

Where Winds Meet kann alleine oder im Mehrspielermodus gespielt werden. Dieser zweite Modus ist völlig kostenlos und ermöglicht es Ihnen, Allianzen zu bilden, mit anderen Spielern zu kommunizieren und sie in Duellen herauszufordern. Ich war nicht in der Lage, diesen Aspekt des Spiels zu erleben, aber das Studio sagt, dass es eine Entscheidung sein wird, die wir jederzeit während des Spiels treffen und rückgängig machen können.

Alles, was ich gesehen und gehört habe, hat mich, wie eingangs gesagt, voll und ganz in diesen kommenden Titel eintauchen lassen, der vermutlich 2024 als Early Access erscheinen wird. Mir wurde gesagt, dass sie je nach Resonanz in Betracht ziehen würden, den Titel auf weitere Plattformen zu bringen, und ich kann ihnen dabei nur Glück wünschen. Ich freue mich darauf, nächstes Jahr Where Winds Meet zu spielen, und ich denke, es war eine der besten Demos, die ich auf der Gamescom 2023 erlebt habe.