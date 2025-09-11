Erste Eindrücke von Octopath Traveler 0: Viele willkommene Änderungen für eine Version, mit der Sie Ihr eigenes Abenteuer erleben können

HQ

"Wählen Sie Ihr eigenes Abenteuer". Ich erinnere mich an diese Buchreihe aus meiner Kindheit. Ein paar Jahre später ermöglichten uns Videospiele, diese Fantasie jenseits des Papiers zu leben, und gaben uns einige der besten Geschichten, die je geschaffen wurden. Da ich so ein Fan einer guten Geschichte bin, ist es nur natürlich, dass das RPG-Genre (und auch das JRPG) eines meiner Favoriten ist, denn es ermöglicht dir, endlose Stunden mit Charakteren zu verbringen, die du liebst, als wären sie echte Menschen. Ich mag die Octopath Traveler -Serie sehr, weil sie mich nicht unbedingt dazu zwingt, nur einen ihrer Hauptcharaktere auszuwählen und die anderen beiseite zu lassen, sondern sie hat mich dazu gebracht, alle ihre Geschichten mehr oder weniger gleichzeitig zu erleben. Nun, das wird sich jetzt komplett ändern, aber nicht zum Schlechteren.

Octopath Traveler 0 ist mehr als nur ein Prequel, das sich eine erzählerische Lücke in der Welt von Orsterra zunutze macht, viele Jahrhunderte vor den Ereignissen der beiden vorherigen Teile. Es ist auch eine leere Leinwand, auf der wir die Legenden schmieden können, auf denen ihre Welt aufgebaut ist und die es uns ermöglicht, dies nach Lust und Laune zu tun. Denn ja, in diesem Titel können wir endlich unseren eigenen Helden oder unsere eigene Heldin erschaffen und ihnen den Fokus in ihren Fähigkeiten geben, wie wir es wünschen. Obwohl ich in meinem Fall einen bereits von Square Enix vorbereiteten Charakter für die Testsession während der Gamescom ausprobieren musste, konnten wir im Vorfeld eine Videopräsentation sehen, in der uns die vielen Möglichkeiten gezeigt wurden, die dieser Charakterersteller bietet. Und das ist nicht die Hauptneuheit des Spiels.

Eigentlich habe ich immer noch meine Zweifel, ob Octopath Traveler 0 ein reines JRPG ist, oder ob es Städtebauer emuliert, indem es Konzepte hybridisiert. Denn in OT0 müssen wir auch eine Stadt bauen und sie verbessern, sowie würdige (und für die Zwecke unserer Heldengruppe nützliche) Einwohner anziehen, mit denen wir gedeihen und Abenteuer erleben können. Es gibt über 40 Kandidatencharaktere, die sich unserer 8-köpfigen Gruppe anschließen (einer dein Protagonist, die anderen 7 deine Wahl) und das schafft auch eine neue Ebene der Abenteueranpassung.

Werbung:

Du kannst Gruppen mit mehreren Charakteren des gleichen Typs bilden (wie z.B. mehrere Magier, Tänzer oder Jäger) und versuchen, mit ihnen voranzukommen, oder du suchst nach einer ausgewogeneren Lösung wie in den vorherigen Spielen. Es gibt keine richtige Antwort darauf, wie man das macht, aber es lohnt sich, Möglichkeiten auszuprobieren, weshalb die ersten Schätzungen des Entwicklerteams bereits von mehr als 100 Stunden Spielzeit sprechen.

Abgesehen von den Neuigkeiten in Bezug auf den Wiederaufbau des Dorfes und die Zusammensetzung der Gruppe unserer Wahl und die Erstellung eines Protagonistencharakters ist der Weg in der Demo verschwommen, aber wir hatten auch eine gute Dosis Kampf. Wie in den ersten beiden Octopath Traveler Spielen geht es hier darum, den Feind zu brechen und ihn wehrlos gegen die Angriffe der Gruppe zu lassen, bis er besiegt ist. Dazu musst du eine der vielen Varianten ausprobieren, sowohl Waffenangriffe als auch Elementarmagie, bis du die richtige Kombination gefunden hast, um zu gewinnen.

Das Problem war, zumindest für diejenigen von uns, die bei der Gamescom-Testsession anwesend waren, dass die Konfrontation, der wir ausgesetzt waren, unverhältnismäßig schwierig war. Ich sage nicht, dass es schwierig war oder nicht, es ist nur so, dass praktisch keiner von uns Anwesenden den Kampf überstanden hat, in dem wir zuerst zwei großen Echsenkriegern gegenüberstanden und dann sofort einen weiteren Kampf mit dem Echsenkönig und zwei anderen Handlangern folgten. Ich versuchte alles, was ich konnte, verursachte Brüche und benutzte so viele Verbrauchsmaterialien und Gegenstände wie möglich, aber am Ende erlag ich der Herausforderung zweimal, und dann war die Testzeit vorbei. Zu diesem Zeitpunkt weiß ich nicht, ob diese Konfrontation repräsentativ für das ist, was wir in Bezug auf den Schwierigkeitsgrad in Octopath Traveler 0 erwarten sollten, aber es sieht so aus, als ob es eine Menge Levelaufstiege geben wird.

Werbung:

Zu guter Letzt ist es erwähnenswert, dass Square Enix seine HD-2D-Engine weiter verfeinert, um uns immer prächtigere Umgebungen und Animationen zu zeigen, etwas, das ich bereits in der vorherigen Sitzung bemerkt hatte , als ich Dragon Quest I & II HD-2D Remake gespielt habe. Das Octopath -Franchise war dasjenige, das diesen Grafikstil ins Leben gerufen hat, und es fühlt sich immer noch wie der wichtigste Standardträger an. Octopath Traveler 0 ist noch ein paar Monate entfernt, aber es ist klar, dass sich JRPG-Fans auf ein ziemlich unterhaltsames Jahresende freuen können.