Erste Eindrücke: Klassische Abenteurer sollten die Call of the Elder Gods

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Es sind mehr als fünf Jahre vergangen, seit Out of the Blue Call of the Sea veröffentlicht hat, und noch mehr Zeit ist im Universum vergangen, seit Norahs Reise zu jener abgelegenen Insel mitten im Pazifik vergangen ist. Call of the Elder Gods ist noch nicht veröffentlicht, aber nachdem man die ersten drei Kapitel – plus den Prolog – durchgearbeitet hat, wird klar, dass er sich als angemessene Fortsetzung der ursprünglichen Geschichte etablieren möchte, während er dennoch genug Spannung schafft und einige Lücken füllt, um diejenigen zu genießen, die dies zu ihrem ersten rätselorientierten eldritch Rodeo machen werden. Die Frage ist also nicht, was Call of the Elder Gods ist, sondern vielmehr, auf welche Weise es uns überraschen könnte.

Im Gegensatz zu Call of the Sea und ihrer von The Lost World inspirierten Insel scheint Call of the Elder Gods entschlossen, einen größeren Pool neuer, aber erwarteter Atmosphären zu schaffen; ein Americana-Pastiche aus Elementen mit Noir-artiger Erzählung, alles in einer malerischen Welt aus gigantischen Herrenhäusern mit versteckten Türen, verfluchten Höhlen, die Tore zu längst vergessenen Tempeln beherbergen, und den Art von Verschwörungen, die man von einer Geheimgesellschaft mitten im Kalten Krieg erwarten kann. Das Rückgrat von Call of the Sea ist zwar noch da, aber alles wirkt größer, erweitert und etwas weniger fokussiert, statt zunächst wie ein Abenteuerfilm im Stil von Jäger des verlorenen Schatzes, das sich aber schnell zu etwas entwickelt, das eher an das in einer Call of Cthulhu-Kampagne erinnert. Die Inspiration aus Lovecrafts Werk ist immer noch klar und selbstverständlich (einer der Namen der Figur und ein Großteil der Grundhandlung stammen aus The Shadow out of Time, was die Steam-Store-Seite stolz anerkennt), aber Dinge wie das Hin und Her des Protagonisten oder der allgemeine Rhythmus und Struktur fühlen sich an, als könnte man das TTRPG erleben, nur mit weniger Interaktivität und jetzt in 3D-Landschaften umgesetzt... und was für Landschaften das sind.

Dies ist ein außergewöhnlich schönes Spiel, eine wunderschöne Sammlung von Umgebungen, die einer Welt Gestalt verleiht, die umso mehr bietet, je tiefer man in sie eintaucht. Der cartoonhafte 3D-Stil öffnet den Weg zu herrlichen Szenarien, gerade genug Details, um den Geist dazu zu bringen, mehr zu sehen, als vorhanden ist, aber auch damit es nicht überwältigend wirkt. Von Ort zu Ort zu springen fühlt sich nicht so störend an, wenn man so viel Zeit damit verbringt, an Bibliothekswänden zu grübeln und zu staunen, wie das Licht in die Höhlen hinein- und herausfällt. Es gibt einige Räume, die eindeutig als Mittelpunkte für das Laden von Assets gedacht sind, und genau dort finden sich die meisten Frame-Senkungen, aber diese sind praktisch abgeschottet und nur wegen der linearen Natur des Spiels auffällig. Selbst dann wirst du wahrscheinlich für einige hin- und hergehen müssen, aber trotzdem sind sie selten. Dennoch sind diese schönen Ausblicke, und sie sind hübsch, nichts, wenn sie keine Rätsel enthalten, mit denen es sich lohnt, interagiert zu werden, und dieser Aspekt ist viel erkennbarer.

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Die ersten paar Stunden zeigen eine echte Rückkehr zur alten Form – falls du jemals mehr Call of the Sea wolltest? In dieser Hinsicht ist Call of the Elder Gods genau das. Das Gefühl eines Point-and-Click-Abenteuers, das in einen lineareren und offeneren Raum gebracht wird, ist ebenso präsent; dein Notizbuch und dein Wissen anstelle deines Item-Selector-Bildschirms und ein großer, großer Fokus auf Umgebungsrätsel, die von geheimen Box-Rätseln bis hin zu riesigen Momenten oder mehreren Räumen reichen. Das Rätsel von Kapitel 3 ist bisher und bei weitem das beste Highlight – ein langwieriges, vielschichtiges Problem, das sich im Vergleich zu den vorherigen interaktionsorientierten Aspekten auf die Ermittlungsseite konzentriert, was mich zum Nachdenken zwang, aber auch zurückhaltend wirkte. Es war ziemlich einfach, dem Spiel voraus zu sein, was einige bereits bekannte Fakten überflüssig erscheinen lässt und die Linearität des Spiels zum Nachteil der Immersion macht. Kapitel 3 hingegen besteht größtenteils aus Räumen und einem Rätsel, das es zu lösen gilt, und hier kommt es zur Geltung, nicht nur weil es schwer ist (zumindest für mich und meinen schwachen, schwachen Geist), sondern weil es sich originell anfühlt und eine Art archäologische und deduktionsbasierte Interaktion mit Problemlösung ist. Ich liebe das in solchen Spielen, und wenn es noch mehr solcher Rätsel im Spiel gibt, kann ich es kaum erwarten.

Es wäre nachlässig, wenn ich das Hinweissystem nicht loben würde, das in den meisten modernen Puzzlespielen selbstverständlich ist, aber das wird auf die bestmögliche Weise umgesetzt. Man wird nie verachtet, weil man es benutzt, sondern immer ermutigt, selbst zu denken. Es respektiert einen als Spieler und dient bis zum Schluss als zusätzlicher, passender Hinweis, der dem Gehirn hilft, die Gedanken zu ordnen, und gibt dir ermutigende Worte, eine Erinnerung daran, dass es nicht falsch ist, diese Art von Barrierefreiheitsfunktion zu nutzen, und dass es den Spaß am Erlebnis steigern kann. Auch wenn du selbst kein Fan oder "gut" in Puzzlespielen bist, heißt diese Funktion dich mit offenen Armen willkommen, und ich kann nur hoffen, dass diejenigen, die mit dem Genre nicht vertraut sind, sie nutzen, wenn sie sich für das Spiel interessieren.

Es erscheint mir ziemlich früh, ein Urteil über Call of the Elder Gods insgesamt zu fällen, und der Grund, warum ich mich nicht einmal getraut habe, die Geschichte anzugehen, ist, dass es ziemlich töricht wirkt, irgendwelche Einschätzungen zu treffen, ohne den Abschluss zu erreichen, auch wenn sie den gleichen 80er-Jahre-Filmton beibehält. Was ich mir aber sicher bin, ist mein Optimismus für das, was noch kommt. Sollte Call of the Elder Gods dieses Tempo beibehalten, könnte es ein wirklich angenehmes, interessantes Puzzlespiel und eine mehr als würdige Fortsetzung werden. Selbst jetzt hinterlasse ich es mit einem süßen Geschmack und einer Wertschätzung für seine Übung im Umgebungs- und Rätseldesign, und wenn es dir ins Auge gefallen ist, solltest du es auf jeden Fall im Blick behalten. Starre es nur nicht zu lange an...

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Call of the Elder Gods soll am 12. Mai für PC, Switch 2, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen, mit einer bereits verfügbaren Demo, die das erste Kapitel des Spiels abdeckt.