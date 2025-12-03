Erling Haaland bricht einen neuen Premier-League-Rekord als schnellster 100-Tore-Treffer

HQ

Manchester City kam am Dienstag mit einem unerbittlichen 5:4-Sieg gegen Fulham in der Premier League hervor, ein Spiel, in dem Erling Haaland mit einem Tor und zwei Vorlagen zum Spieler des Spiels gewählt wurde... und noch wichtiger für ihn: Er übertraf Alan Shearers Rekord als schnellster Mann mit 100 Toren in der Premier League (15. Tor in dieser Saison nach 14 Spielen).

Shearer, der zwischen 1988 und 2006 für Southampton, Blackburn Rovers und Newcastle United spielte, erzielte nach 124 Spielen sein 100. Premier League-Tor, benötigte jedoch nur 111 Einsätze.

Shearer hält den Rekord mit 260 Premier-League-Toren, gefolgt von Harry Kane mit 213 Nachkommen und Wayne Rooney mit 208 Toren. Haaland wurde gefragt, ob er beabsichtigt, diesen Rekord auch in Zukunft zu beanspruchen: "Ich weiß davon, aber ich denke nicht zu viel darüber nach", antwortete er Sky Sports.

"Ich will die Worte nicht sagen, aber wenn man Stürmer für Man City ist, solltet man großartige Zahlen abliefern. Das ist mein Job. Die Leute sollten mich kritisieren, wenn ich es nicht tue. Das ist normalerweise das, was Menschen tun. Am Ende sollte ich liefern", fügte Haaland hinzu, der bis 2034 bei Manchester City unter Vertrag steht.