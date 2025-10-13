Epson EF-72

Obwohl es viele Projektoren gibt, die auf ein benutzerfreundlicheres Profil abzielen, könnte man argumentieren, dass sich die Technologie im Allgemeinen immer noch fortschrittlich, teuer und kompliziert anfühlt. Benötigen Sie einen Bildschirm? Wie sieht es mit den Lichtverhältnissen aus? Muss es fest montiert werden? Und ja, als echte Alternative zum Fernseher im Wohnzimmer gibt es Überlegungen, die berücksichtigt werden müssen, und außerdem ist er nicht gerade günstig.

Glücklicherweise gibt es aber auch andere Projektoren, die auf ein völlig anderes Profil abzielen, auf einen anderen "Modus Operandi", wenn man so will. Sie umgehen nicht nur die Einrichtungs- und Anpassungsanforderungen anderer Modelle, sondern sind auch eher eine Ergänzung zu einem Fernseher als ein Ersatz.

Lernen Sie den EF-72 von Epson kennen, einen stilvollen, einfachen tragbaren Projektor mit einem robusten, stoffbezogenen Aluminiumgehäuse, der als Projektor präsentiert wird, der im Schlafzimmer aufgestellt werden und die Decke als Leinwand nutzen oder relativ einfach transportiert werden kann.

Es handelt sich um einen sogenannten "Couchtisch-Projektor", wie bestimmte internationale Medien diese verbraucher- und benutzerfreundlicheren Modelle nennen, was bedeutet, dass er nur vier Kilogramm wiegt und überraschend vielseitig einsetzbar ist. Ganz günstig ist es allerdings nicht, da man für das Privileg gut 1.000 Euro bezahlen muss, dafür bekommt man aber tatsächlich einen der besten Allrounder, die wir hier in der Redaktion seit langem getestet haben.

In erster Linie ist der Projektor äußerst attraktiv. Es ähnelt etwas, das Bang & Olufsen entworfen haben könnte, mit weichen Kurven, einer auffälligen Mischung aus warmen und kühleren Materialien und einer Robustheit, die es teurer erscheinen lässt, als es ist. Es ist auch recht einfach mitzunehmen und zu tragen, aber es gibt keinen eingebauten Akku, was wichtig zu beachten ist, obwohl wir nicht glauben, dass dies die tatsächliche Nutzung beeinflusst.

Das Objektiv selbst wird über eine Stange auf einer Basis montiert, mit der Sie es um 90 Grad nach oben oder um 15 Grad nach unten verstellen können, und die Größe bedeutet, dass Sie insgesamt 150 Zoll zum Spielen haben, mit einem Projektionsverhältnis von 1,20:1. Das bedeutet, dass es sich nicht um einen "Short-Throw"-Projektor handelt, so dass Sie ein wenig Abstand zur Oberfläche benötigen, in diesem Fall etwa drei Meter, wenn möglich, um den vollen Nutzen aus diesen 120-150 Zoll zu ziehen.

Bevor wir zur eigentlichen Usability kommen, gibt es all die üblichen modernen Technologien, die die Verwendung eines solchen verbraucherfreundlichen Projektors einfacher machen, als der durchschnittliche Benutzer vielleicht denkt. Wir haben eine automatische Formkorrektur, automatische Eckenanpassungen, eine automatische Kalibrierung von Farbprofilen basierend auf der Oberfläche, auf die projiziert wird, und vieles mehr. Das bedeutet, dass es größtenteils alles Plug-and-Play ist, und mit einer Auflösung von 4K, Unterstützung für HLG und HDR10 erhalten Sie die meiste Zeit ein ziemlich anständiges Bild.

Der stoffbezogene Teil des Projektors ist auch ein eingebauter Lautsprecher, der durch Bose abgestimmt ist. Er gibt nur 10 W aus, ist also sicherlich kein Ersatz für einen Lautsprecher ähnlicher Größe. Auch hier ist es clever und genial, dass es überhaupt eine Lautsprechereinheit gibt, aber sie hätte größer sein können, und da es physischen Raum gibt, um dem Klang mehr Tiefe zu verleihen, ist es enttäuschend, dass es diese nicht gibt.

Das heißt, dies ist ein Google -Projektor, was bedeutet, dass Sie direkten Zugriff auf das Ökosystem von Google mit Apps, Funktionen, Einstellungen und cleveren Tricks erhalten. Das bedeutet auch, dass die Einrichtung einen Moment gedauert hat, dass sie eine reaktionsschnelle Benutzeroberfläche mit vielen Anpassungsoptionen hat und dass die Fernbedienung absolut in Ordnung ist. In Kombination mit einem warmen, wunderschönen 4K-Bild und einem Design, das in die meisten Haushalte passt, sind es vor allem der hohe Preis und der glanzlose Klang, die einen ansonsten hervorragenden Gesamteindruck trüben.