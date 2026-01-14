Epischer Fehlschlag bei den Australian Open: Er feierte, ohne zu merken, dass das Match noch nicht zu Ende war... und dann verloren

HQ

Der österreichische Tennisspieler Sebastian Ofner, derzeit auf Platz 140 der Welt und zweitbester österreichischer Spieler, erlebte einen sehr peinlichen Moment in der Qualifikation der Australian Open, als er gegen Nishesh Basavareddy verlor... nach einer verfrühten (und provokativen) Feier.

Ofner gewann den ersten Satz mit 6:4, Basavareddy gewann den zweiten ebenfalls mit 6:4, und der entscheidende Satz ging in den Tie-Break. Grand-Slam-Qualifikationsmatches sind best-of-three-Sätze, aber die Tiebreaks bleiben bei 10 Punkten statt 7 Punkten. Und Ofner wusste es nicht: Als er im Tie-Break auf 7:1 kam, feierte er theatralisch, warf den Schläger und berührte seinen Hals, als würde er seinen Puls messen.

Allerdings wusste er nicht, dass er weiterspielen musste... und Basavareddy kam von sechs Punkten Rückstand zurück und gewann schließlich das Tiebreak mit 13:11. Wir werden nie wissen, ob Basavareddys episches Comeback auf die Not seines Rivalen nach dem epischen Misserfolg zurückzuführen war, aber es hat uns definitiv einen der seltsamsten Momente der Australian Open beschert.