Enzo Marescas Rotationsstrategie wurde nach Chelseas Niederlage gegen Atalanta infrage gestellt

Chelsea wurde in der Champions League von Atalanta mit 1:2 besiegt, was ihre Chancen auf einen Top-8-Platz in der Tabelle beeinträchtigte und so ein K.-o.-Play-off im Februar vermeiden konnte, und am schlimmsten war, dass sie eine Reihe schlechter Ergebnisse für den Londoner Klub, die jüngsten Klub-Weltmeister, fortsetzten: 0:0 gegen Bournemout, eine 1:3-Niederlage gegen Leeds United und ein 1:1-Unentschieden gegen Arsenal seit dem 3:0-Sieg gegen Barcelona.

Einige Fans fordern die Entlassung von Trainer Enzo Maresca, da eine überraschende Zahl bekannt wird: Er ist der Trainer aller Premier-League-Vereine, der in dieser Saison mehr Chancen in der Startelf gemacht hat: 119 Tore in nur 23 Spielen in allen Wettbewerben dieser Saison (laut The Athletic). In diesen 23 Spielen hat er außerdem 101 Anpassungen gemacht, was einem Durchschnitt von 4,39 Auswechslungen pro Spiel entspricht.

Häufige Rotationen helfen den Spielern, frischer zu sein, angesichts der großen Anzahl an Spielen (Chelsea könnte bis zu 67 Spiele bestreiten, wenn sie das Finale aller Wettbewerbe erreichen würden (ein sehr unwahrscheinliches Szenario, aber eines, auf das jeder Verein vorbereitet sein muss). Und angesichts der ungleichmäßigen Ergebnisse stellen einige in Frage, dass die Strategie nicht funktioniert und der Trainer den Spielern keine Konstanz gibt, um sich zu entwickeln und zu verbessern.

Stimmst du Enzo Marescas Methoden zu oder findest du, dass der Trainer bei einer festeren Startaufstellung bleiben sollte?