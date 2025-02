Enzo Maresca unterstützt Cole Palmer trotz Torflaute: "Er muss weiter so lachen, wie er es tut"

HQ

Cole Palmer, der 22-jährige Flügelspieler von Chelsea, ist mit bisher 14 Toren der beste Torschütze des Teams und sechstbester Torschütze in der Premier League - und der einzige aus England. Allerdings hat er in sieben Spielen in Folge kein Tor mehr erzielt. Auch mit dem 4:0-Sieg gegen Southampton am Dienstag, der hoffentlich die jüngste Pechsträhne (nur drei Siege in den letzten 11 Spielen in allen Wettbewerben) beendete, vergab Palmer immer noch alle seine Chancen, was einige Fans beunruhigte.

Sein Trainer Enzo Maresca antwortete jedoch auf beIN Sports und sagte, dass es eine normale Situation sei, und Palmer wisse das. "Man kann nicht erwarten, in jedem Spiel ein Tor zu schießen oder eine Vorlage zu geben, und jede Saison mit so vielen Toren und Vorlagen zu beenden, das weiß er ganz genau." Palmer beendete die letzte Saison mit 22 Toren, nur fünf weniger als der Gewinner des Goldenen Schuhs, Erling Haaland.

"Er hat Zeit mit großartigen Spielern verbracht und gesehen, dass alle großen Spieler einige Momente [wie diesen] haben, das Wichtigste ist, dass er weiterhin so glücklich ist, wie er ist, und weiter arbeitet, das ist das Wichtigste." sagte Maresca.

"Er muss weiter arbeiten, weiterhin glücklich sein, weiter so lachen, wie er es tut", sagte Maresca der BBC.

"Er ist ein Mensch. Alle Menschen, alle großen Spieler, alle normalen Spieler, ein großer Verein, ein großer Trainer - wir alle machen einen schlechten Moment durch. Auch wenn er jung ist, hat er Zeit in einem großen Klub verbracht und weiß, dass alle großen Spieler solche Momente durchmachen", fügte Maresca hinzu.