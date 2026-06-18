Enzo Fernández und Real Madrid haben eine Einigung erzielt: Jetzt müssen sie Chelsea überzeugen

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Enzo Fernández wird schon lange von Real Madrid umworben, und nach der Verpflichtung neuer Verteidiger Cucurella, Konaté und Dumfries will Real Madrid einen neuen Mittelfeldspieler, der länger hält als Bernardo Silva, der ebenfalls diesen Sommer verpflichtet wurde, aber nur für zwei Jahre (Real Madrid bietet normalerweise keine langen Verträge für Spieler über 30 an).

Der argentinische Mittelfeldspieler aus Chelsea scheint der Favorit für diese Rolle zu sein. Mourinho mag ihn sehr und folgte ihm, als er für Benfica spielte. Laut Reporter Nicolò Schira (Sport) haben Real Madrid und Enzo Fernández eine Vereinbarung getroffen, dass er bis 2032 Madrid-Spieler wird.

Doch jetzt muss der Klub Chelsea überzeugen: Madrid hat Cucurella bereits um 60 Millionen Euro geholt, aber Fernández gilt als Schlüsselspieler für Chelsea. Außerdem zahlte Chelsea Benfica im Januar 2023 121 Millionen Euro für Fernández, einen der teuersten Spieler in der Geschichte des Londoner Klubs.

Daher könnte Fernández' Preis etwa 100 Millionen Euro betragen. Im Gegenzug erwägt Real Madrid Berichten zufolge, einen ihrer aktuellen Mittelfeldspieler (Camavinga, Tchoameni oder Valverde) zu verkaufen. Nicht nur das, der Club arbeitet auch an einer separaten Operation, um Michael Olise zu kaufen... für bis zu 220 Millionen Euro.