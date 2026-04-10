Chelsea und Enzo Fernández schließen nach umstrittenen Madrider Äußerungen Frieden

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Chelsea und Enzo Fernández haben Frieden geschlossen und seine Strafe wurde aufgehoben, sodass der Mittelfeldspieler an diesem Sonntag doch gegen Manchester City spielen wird. Sein Agent erklärte Top Mercato, dass die beiden Parteien Frieden geschlossen hätten und alles gelöst sei, und der argentinische Spieler entschuldigte sich bei seinen Teamkollegen und gab zu, dass seine Bemerkungen nicht ideal seien.

Alles begann, als Fernández während der Länderspielpause bei Argentinien war. Er sagte, er würde gerne in Madrid leben, "das ist ähnlich wie Buenos Aires", aber das war ein klarer Hinweis auf Real Madrid, was bei den Chelsea-Fans natürlich nicht gut ankam, und auch intern gefiel es nicht.

Real Madrid sucht einen Mittelfeldspieler, und es wurde berichtet, dass Fernández eines ihrer Tore für den Sommer ist, aber der 25-Jährige hat einen langen Vertrag mit dem Premier-League-Team bis 2032. Er wird auf einen Wert von etwa 100 Millionen Pfund geschätzt, doch der Verein versucht Berichten zufolge nicht, ihn zu verkaufen.

Liam Rosenior, Chelsea-Trainer, meinte, der Spieler habe "eine Grenze überschritten", den Verein missachtet, und setzte ihn für das FA-Cup-Spiel am vergangenen Wochenende auf die Bank (das Chelsea mit 7:0 gegen Port Vale, das schlechteste Team der dritten Liga, gewann). Es wurde bekannt gegeben, dass er auch das Spiel am kommenden Sonntag in der Premier League gegen Manchester City verpassen wird, aber laut Fernández' Agenten sind alle Spiele mit dem Verein gelöst und der Mittelfeldspieler wird Teil des Kaders sein.