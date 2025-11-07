Englischer Fußballverband klagt Crystal Palace wegen Banners an, auf dem Marinakis eine Waffe in der Hand zeigt

HQ

Der englische Fußballverband hat Crystal Palace wegen Fehlverhaltens angeklagt, nachdem ein Transparent seiner Fans den griechischen Geschäftsmann Evangelos Marinakis zeigte, der eine Waffe auf einen seiner eigenen Spieler richtete. Die FA erwähnte das Banner nicht, warf dem Verein aus dem Süden Londons jedoch vor, "nicht dafür gesorgt zu haben, dass sich die Fans nicht unangemessen, beleidigend, beleidigend oder provokativ verhalten".

Das Banner, das im August während eines 1:1-Endspiels der Premier League gezeigt wurde, zeigte den Besitzer von Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, der dem Spieler Morgan Gibbs-White eine Waffe an den Kopf hielt, mit einer Sprechblase mit der Aufschrift "Herr Marinakis ist nicht in Erpressung, Spielmanipulation, Drogenhandel oder Korruption verwickelt", was die zahlreichen Kontroversen verspottete, die dem griechischen Geschäftsmann folgten.

Der Mittelfeldspieler Gibbs-White stand am Ende der letzten Saison kurz davor, Forest zu verlassen, unterschrieb aber schließlich einen neuen Vertrag und gab eine Pressekonferenz an der Seite von Marinakis, ein Moment, der von den Crystal Palace-Fans verspottet wurde, mit einem Banner, das gegen die strengen Regeln der FA für diffamierende, politische und beleidigende Slogans verstieß.

Marinakis wurde noch nie wegen eines dieser Anklagepunkte verurteilt, aber der Schatten des Verdachts verfolgt ihn seit über einem Jahrzehnt. In diesem Jahr wurde er in den Tod eines Polizisten verwickelt, an dem über 140 Olympiacos-Fans beteiligt waren, wobei Marinakis beschuldigt wird, diese Ultra-Gruppen unterstützt und finanziert und zu Gewalt aufgerufen zu haben.