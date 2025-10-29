Englands Testspielsieg gegen Australien überschattet von der Verletzung von EM-Heldin Michelle Agyemang

HQ

Dramatisch war der 3:0-Testspielsieg zwischen England und Australien für die 19-jährige Stürmerin Michelle Agyemang, die nach einer Knieverletzung auf einer Trage abtransportiert werden musste. Nachdem sie in der zweiten Halbzeit 18 Minuten eingewechselt worden war, blieben ihre Stollen im Rasen des Pride Parks in Derby stecken und ihr Knie wurde schwer verletzt.

Sie wurde auf einer Trage vom Platz und auf Krücken vom Stadion getragen. Englands Trainerin Sarina Wiegman sagte, dass die Verletzung "nicht gut aussieht". Im Moment warten Brighton und Arsenal noch auf Neuigkeiten zu der Verletzung.

Michelle Agyemang, Spielerin von Arsenal, die derzeit an Brighton & Hove Albion ausgeliehen ist, wurde zu einer der Heldinnen der UEFA Euro 2025, indem sie im Viertelfinale gegen England und im Halbfinale gegen Italien zwei späte Ausgleichstore erzielte.