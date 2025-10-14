England ist die erste europäische Mannschaft, die sich für die Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert hat, und Kane bricht bizarren Rekord

HQ

England hat sich als erstes europäisches Land das Ticket für die Weltmeisterschaft 2026 gesichert. Die UEFA hat 16 Plätze für die Weltmeisterschaft 2026 reserviert: 12 für jeden Gruppenleiter der Qualifikationsspiele, die im November enden, und vier weitere in den Play-offs, in denen die 12 Zweitplatzierten jeder Gruppe gegeneinander antreten.

Während viele Länder wie Spanien, Frankreich, die Schweiz, Portugal oder Norwegen kurz davor stehen, sich den ersten Platz zu sichern, kann nur England aus der Gruppe K sagen, dass sie mathematisch für die Weltmeisterschaft qualifiziert sind, da sie 7 Punkte Vorsprung auf den Vizeweltmeister Albanien haben. Um den zweiten Platz in der Gruppe K wird im nächsten Monat zwischen Albanien und Serbien gekämpft.

England ist neben Katar, Saudi-Arabien, der Elfenbeinküste, Senegal und Südafrika eines von sechs Ländern, die sich für die Weltmeisterschaft am 14. Oktober qualifiziert haben.

Die letzten beiden Spiele der Gruppenphase der WM-Qualifikation werden vom 13. bis 18. November ausgetragen.

Harry Kane erzielt einen Doppelpack und bricht einen bizarren Rekord

Bayern Münchens Stürmer Harry Kane erzielte beim 5:0-Sieg gegen Lettland zwei Tore und stellte damit eine verworrene Bilanz auf (die meisten Tore für England bei einem nicht-englischen Verein, 18) und hat in dieser Saison nun 21 Tore für Verein und Land erzielt, eines mehr als Haaland.

Glaubst du, dass Thomas Tuchels England eine Chance hat, die Weltmeisterschaft 2026 zu gewinnen?