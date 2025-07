England gegen Italien, Deutschland gegen Spanien: So sehen Sie das EM-Halbfinale

HQ

Die Zahl der EM-Teilnehmer der Frauen hat sich auf vier Länder reduziert. Die Viertelfinalspiele fanden in dieser Woche von Mittwoch bis Samstag statt, ein Spiel pro Tag, mit einigen vorhersehbaren Ergebnissen, aber auch Überraschungen: Die großen Favoriten, England und Spanien, kamen weiter, aber im Falle Englands nicht ohne extremes Glück. Währenddessen musste sich ein weiterer Favorit wie Schweden gegen Italien geschlagen geben, und im Spiel am Samstag trotzte Deutschland allen Widrigkeiten, indem es Frankreich ab der 13. Minute mit einer Spielerin weniger besiegte, nachdem Kathrin Hendrich ein rotes Auto gesehen hatte, weil sie Griedge Mbock an den Haaren gezogen hatte.

Obwohl die Franzosen nur 25 Prozent Ballbesitz hatten und weniger als die Hälfte der Schüsse abgaben, ging es zum zweiten Mal bei dieser EM mit einem 1:1-Unentschieden ins Elfmeterschießen. Torhüterin Ann-Katrin Berger war die große Heldin des Abends, die während des Spiels jeden Versuch abwehrte und zwei entscheidende Paraden zeigte.

Nun ein bisschen Ruhe, bevor am Dienstag und Mittwoch die Halbfinals stattfinden:



Dienstag, 22. Juli: England - Italien (20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ)



Mittwoch, 23. Juli: Deutschland - Spanien (20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ)



So können Sie die EURO der Frauen live sehen

Die gute Nachricht ist, dass die UEFA Women's EURO hauptsächlich im Open TV übertragen wird, oft auf öffentlichen Kanälen vieler europäischer Länder. Hier ist eine Liste, wo Sie die UEFA Frauen 2025 in den europäischen Märkten sehen können, aber die vollständige, weltweite Übertragungsliste finden Sie hier:



Österreich: ORF AUF



Belgien: RTBF Tipik & Auvio, Sporza und VRT Max



Bulgarien: BNT 3



Kroatien: HRTi



Tschechien: CT Sport



Dänemark: Viaplay



Finnland: Yle Areena



Frankreich: TF1, Frankreich Fernsehgeräte



Deutschland: Das Erste, Sportstudio



Griechenland: ERT



Ungarn: M4 Sport Online



Italien: RAI PLAY



Niederlande: NPO1



Norwegen: NRK, TV 2 Play



Polen: TVP Sport



Portugal: RTP1 + RTP2



Irland: RTÉ



San Marino: RAI SPIEL



Spanien: RTVE PLAY



Schweden: SVT, Viaplay.se



Schweiz: SRF abspielen - Sport-Livestreams, RTS abspielen - Sport Livestreams, RSI abspielen



Vereinigtes Königreich: BBC1, BBC2, BBC iPlayer, ITV, ITV4, ITVX, S4C