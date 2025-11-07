England benennt Nationalmannschaftskader für die letzte WM-Qualifikation: Jude Bellingham und Phil Foden werden nominiert

HQ

Es steht noch ein letztes Spiel des Vereinsspiels an, bevor der internationale Fußball zum letzten Mal im Jahr 2025 zurückkehrt. Zu diesem Zweck werden internationale Kader benannt, darunter auch England, das eine bekanntere Mannschaft mit den typischen großen Namen aufstellt.

Der Kader besteht aus einer recht vertrauten Aufstellung bei den Torhütern und den Verteidigern, wobei die folgenden Spieler aufgeboten werden.



Torhüter: Jordan Pickford, Dean Henderson und Nick Pope



Verteidiger: Dan Burn, Marc Guehi, Reece James, Ezri Konsa, Nico O'Reilly, Jarrell Quansah, Djed Spence und John Stones



Was die Mittelfeldspieler und Stürmer betrifft, so gibt es viel Bewegung, da große Namen zurückkehren und einige unerfahrenere Personen ausfallen. Zu diesem Zweck erwarten Sie die folgenden Namen.



Mittelfeldspieler: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Jordan Henderson, Declan Rice, Morgan Rodgers, Alex Scott und Adam Wharton



Sturm: Jarrod Bowen, Eberechi Eze, Phil Foden, Anthony Gordon, Harry Kane, Marcus Rashford und Bukayo Saka



Diese zurückkehrenden Gesichter bedeuten, dass einige große Namen wie Morgan Gibbs-White, Ollie Watkins und sogar Myles Lewis-Skelly ihren Platz im Team verlieren. Ebenso gibt es Bedenken hinsichtlich der Fitness von Anthony Gordon, was darauf hindeutet, dassNewcastle es eine späte Nominierung geben könnte, um den Flügelspieler zu ersetzen.