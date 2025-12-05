Endlose Möglichkeiten warten auf Sie, Ihr neues Zuhause auf Starsand Island zu personalisieren

HQ

2026 könnte ein großartiges Jahr für Lebenssimulator-Titel werden, und eines der ersten, denen wir begegnen werden, ist Seed Labs Starsand Island. In diesem Jahr 2025 konnten wir es sowohl früher im Sommer als auch später im Jahr auf der Gamescom in verschiedenen Builds ausprobieren, und das Gefühl ist, dass wir einen schönen, gemütlichen Farm-Simulator sehen, in dem wir stundenlang unser ländliches Zuhause anpassen können, obwohl es so aussieht, als würde noch viel mehr kommen.

Seed Lab hat heute einen neuen Gameplay-Trailer für das Spiel veröffentlicht, der sich diesmal jedoch stärker darauf konzentriert, wie der Mehrspielermodus funktionieren wird und welche Möglichkeiten diese Koop-Option zusammen mit einem anderen Spieler bietet.

Wir bekommen auch einen Einblick in das Kampfsystem, das wir bis jetzt nicht sehen konnten. Wenn wir bestimmte Orte auf der Insel erkunden, können wir viele seltsame Tiere entdecken, die umherstreifen, und eine unserer Aufgaben ist es, eine Art magische Verderbnis zu entfernen, die sie betrifft, damit wir sie zähmen können.

Ab dem 1. Februar in Starsand Island gibt es viel zu sehen, und mehr von uns werden dies tun können, denn es wurde nun bestätigt, dass die bereits angekündigten PC-, Xbox-Series- und PS5-Versionen zum Launch ebenfalls von der Nintendo Switch ergänzt werden.

Wirst du nächstes Jahr auf Starsand Island dem ruhigen Leben beitreten?