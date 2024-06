Empire of the Ants startet im November

Wir haben in letzter Zeit immer mehr wirklich seltsame Simulatoren bekommen, und dieser neueste scheint auch etwas Neues zu bieten, da wir einen Ameisenhaufen steuern können. Empire of the Ants basiert auf Bernard Werbers gleichnamigem Roman, und hier werden wir ein Ökosystem von Ameisen erkunden, während wir "die Rolle von 103.683e übernehmen, einer entschlossenen Ameise auf einer Mission, ihre Kolonie zu schützen".

Diesem ersten Trailer nach zu urteilen, können wir uns auf eine überraschend realistische Grafik freuen, da der Entwickler Tower Five die Unreal Engine 5 verwendet hat, um sicherzustellen, dass das Abenteuer so realistisch wie möglich aussieht. Empire of the Ants erscheint am 7. November für PC, Playstation 5 und Xbox Series S/X - und Sie können sich den Trailer zum Veröffentlichungsdatum unten ansehen.