Emotionaler Moment in Montreal: Kanadische Tennislegende verabschiedet sich

Einen emotionalen Moment erlebten die Zuschauer der Canadian Open am vergangenen Mittwoch in Montreal, als Eugenie Bouchard in den Ruhestand ging. Sie wird als eine der besten kanadischen Spielerinnen aller Zeiten in Erinnerung bleiben, auch wenn ihre Karriere nach ihrem großen Durchbruchsjahr 2014, als sie das Wimbledon-Finale und das Halbfinale bei zwei weiteren Majors in Australien und Frankreich erreichte, nach unten ging.

Nachdem sie fast ein Jahr lang kaum gespielt hatte (ihr einziges anderes Turnier im Jahr 2025 waren die Hall of Fame Open, ein 125er WTA-Turnier, bei dem sie in der ersten Runde verlor), nahm sie eine Wildcard-Einladung für die Canadian Open an und war nahe daran, Belinda Bencic, die Nummer 20 der Welt, zu besiegen, indem sie sich im zweiten Satz erholte und schließlich mit 6:2, 3:6, 6:4 verlor.

Zuvor hatte sie angekündigt, dass die Canadian Open ihr letztes Turnier sein würden, da sie sich vor den heimischen Zuschauern verabschieden wollte. "Es ist etwas ganz Besonderes, mein letztes Match hier in Montreal zu spielen, auf diesem Platz und vor euch", sagte Bouchard bei einer emotionalen Abschiedszeremonie.

"Ich erinnere mich, wie ich als kleines Kind auf dieser Tribüne saß und hoffte und träumte, dass ich eines Tages auf diesem Platz spielen würde, also fühlt es sich an, als würde sich der Kreis schließen, um meine Karriere hier zu beenden." Obwohl sie nach dem herausragenden Jahr 2014, in dem sie auch ihren einzigen Einzeltitel beim Nürnberger Versicherungscup gewann und als Nummer 5 der Welt ihre beste Platzierung erreichte, sehr schnell aus der Form verlor, Sie schrieb Geschichte als erste in Kanada geborene Spielerin, die das Finale eines großen Einzelturniers erreichte, egal ob männlich oder weiblich.