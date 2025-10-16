Emma Raducanu scheidet bei den letzten beiden Turnieren des Jahres aus und beendet ihre Saison 2025

HQ

Die britische Spielerin Emma Raducanu, 22 Jahre alt, hat die Saison vorzeitig beendet und sich von den letzten beiden Turnieren ihres Kalenders, Tokio und Hongkong, zurückgezogen, aufgrund einer Krankheit, die sie seit über einer Woche hat und die sie den Rückzug aus der ersten Runde der Wuhan Open gekostet hat, nachdem ihr Blutdruck und ihre Temperatur während eines Spiels gegen Ann Li gemessen worden waren.

Raducanu litt letzte Woche unter den hohen Temperaturen und der hohen Luftfeuchtigkeit in China. Auch viele andere Tennisspieler klagten über die hohen Temperaturen in China während der asiatischen Tennistour, darunter Novak Djokovic, der sich übergeben musste, oder die Nummer 2 der Welt, Jannik Sinner, der aufgeben musste.

Raducanu verlor dann diese Woche bei den Ningbo Open in der ersten Runde, wo sie gegen den chinesischen Wildcard-Spieler Zhu Lin verlor und medizinische Hilfe benötigte. Sie hat beschlossen, dass es am besten ist, das Spiel für dieses Jahr abzusagen und sich auf die Saison 2026 zu konzentrieren. Obwohl sie nie in die Nähe ihres Sieges bei den US Open 2021 gekommen ist, hat sie sich von Platz 285 der Welt Ende 2023 auf Platz 58 Ende 2024 verbessert und liegt derzeit auf Platz 29 der WTA-Rangliste, mit einem Verhältnis von 28 Siegen und 22 Niederlagen in diesem Jahr.

Wie die BBC berichtet, wird Raducanu auch mit seinem derzeitigen Trainer Francisco Roig, dem ehemaligen Trainer von Rafa Nadal, weitermachen, in der Hoffnung, sich im nächsten Jahr weiter zu verbessern.