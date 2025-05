Emma Raducanu und Iga Swiatek treffen in Roland Garros erneut aufeinander

HQ

Die Britin Emma Raducanu setzte sich in ihrem ersten Spiel in Roland Garros trotz ihrer Krankheit durch und wird in der zweiten Runde auf Iga Swiatek treffen, die das Drehbuch der Australian Open Anfang des Jahres nachahmt. Raducanu besiegte die Chinesin Wang Xinyu in 2 Stunden und 44 Minuten mit 7:5, 4:6, 6:3.

Die Britin war die erste Britin seit Virginia Walde im Jahr 1977, die ein Einzel-Major gewann, aber das war 2021. Seitdem ist ihr Niveau gesunken und sie hat keine weiteren WTA-Titel mehr gewonnen und ist auf Platz 43 der Welt zurückgefallen. Es liegt jedoch nicht daran, dass es an Versuchen mangelt, und ihr hart erkämpfter Sieg gegen Xinyu ist ein Beweis dafür.

Das letzte Mal, dass Raducanu und Xinyu aufeinandertrafen, war 2021, als sie nur zwei Monate nach ihrem Sieg bei den US Open in drei Sätzen unterlag. Vier Jahre später revanchierte sich Radunau und wird auf die Nummer 5 der Weltrangliste, Iga Swiatek, treffen. Raducanu hat die polnische Spielerin noch nie gewonnen (darunter eine schmerzhafte 0:6, 1:6-Niederlage in Australien in diesem Jahr), war aber auf Sand am nächsten dran.

"Es waren ein paar unglaublich schwierige Jahre für mich", sagte Raducanu auf der WTA-Website. "Ich glaube nicht, dass ich unbedingt über den Berg bin - ich bin immer noch dabei, die Dinge herauszufinden. Ich bin einfach nur glücklich mit dieser Woche, wie ich es geschafft habe, die Dinge abseits des Platzes hinter mir zu lassen, mit einem ziemlich klaren Kopf auf den Platz zu gehen und um jeden Punkt zu kämpfen."

Emma Raducanu wird am kommenden Mittwoch, 28. Mai, gegen Iga Swiatek antreten.