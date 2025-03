Emma Raducanu freut sich über ihre Rückkehr ins hohe Tennis und erreicht das Achtelfinale der Miami Open

HQ

Emma Raducanu, die erste britische Spielerin, die einen Grand Slam im Damentennis gewinnen konnte, hat ihren vielversprechenden Start seit dem Sieg bei den US Open 2021 nicht erfüllt, aber nach einem enttäuschenden Lauf in den letzten Monaten hat sie gute Chancen, wieder etwas Selbstvertrauen zu tanken, da sie bei den Miami Open das Achtelfinale erreicht hat. zum ersten Mal seit letztem Sommer in Wimbledon drei Spiele in Folge auf einer WTA-Tour zu gewinnen.

Es brauchte ein wenig Pech von ihrer Rivalin McCartney Kessler, die nach 43 Minuten wegen einer Rückenverletzung aufgab, aber Raducanu dominierte mit 6:1, 3:0, als das Spiel unterbrochen wurde, und ihr wurde der Sieg zugegönnt. Zuvor hatte Raducanu, die Nummer 60 der Weltrangliste, die Nummer 8 der Welt, Emma Navarro, besiegt.

Über WTA.com sagte Raducanu: "Ich bin natürlich sehr glücklich, in dieser Position zu sein. Es ist nie die Art und Weise, wie man unbedingt gewinnen will, aber ich denke, ich habe einen wirklich guten Job gemacht, um während des Spiels konzentriert zu bleiben."

"Es waren ein paar unglaublich schwierige Jahre für mich", sagte Raducanu. "Ich glaube nicht, dass ich unbedingt über den Berg bin - ich bin immer noch dabei, die Dinge herauszufinden. Ich bin einfach nur glücklich mit dieser Woche, wie ich es geschafft habe, die Dinge abseits des Platzes hinter mir zu lassen, mit einem ziemlich klaren Kopf auf den Platz zu gehen und um jeden Punkt zu kämpfen."

Es ist noch ein langer Weg bis zu den Miami Open. Raducanu hat nur einen Einzeltitel gewonnen und hatte mit Platz 10 die beste Platzierung ihrer Karriere. Als nächstes wird sie am Montag um 19:00 Uhr GMT und 20:00 Uhr MEZ gegen Amanda Anisimova antreten.