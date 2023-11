Embracer CEO will nicht mehr über Star Wars: Knights of the Old Republic Remake sprechen

HQ

Das Star Wars: Knights of the Old Republic Remake scheint sehr, sehr tot zu sein. Wir haben von Brancheninsidern gehört, dass das Spiel möglicherweise nie erscheinen wird, der ursprüngliche Trailer wurde kürzlich entfernt (obwohl dies anscheinend kein Grund zur Sorge war) und das Spiel wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Jetzt weigert sich Embracer-CEO Lars Wingefors, das Spiel zu erwähnen, da er keine weiteren Schlagzeilen machen möchte. In einer Telefonkonferenz (via Seeking Alpha) sagte Wingefors Folgendes:

"Mir ist aufgefallen, dass alles, was ich dazu sage, zu einer Schlagzeile wird. Das ist also mein einziger Kommentar."



Das ist alles, was er dazu zu sagen hatte, was nicht gerade einen guten Hinweis auf die Zukunft des Spiels gibt. Wenn man überhaupt keinen Kommentar abgibt, hört es sich nicht so an, als ob die Dinge mit seiner Entwicklung oder dem Fehlen davon gerade gut laufen.