Jeff Grubb: Ich glaube nicht, dass KOTOR Remake jemals herauskommen wird

Es gab viele Leute, die sich sehr gefreut haben, als Star Wars: Knights of the Old Republic Remake im Jahr 2021 angekündigt wurde. Seitdem gab es nur schlechte Nachrichten von der Entwicklung, die schließlich dazu führte, dass sie auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, während das Projekt letztes Jahr an einen neuen Entwickler übergeben wurde.

Seitdem haben wir nichts mehr davon gehört, und wenn man dem Journalisten und Insider Jeff Grubb Glauben schenken darf, werden wir es wahrscheinlich auch nicht tun. Die neueste Folge seines Podcasts Game Mess war Sonys Plänen gewidmet (Star Wars: Knights of the Old Republic Remake wurde als Konsolen-Exklusivtitel für PlayStation 5 angekündigt), und das Spiel war eines der Themen. Grubb wurde gefragt, ob er glaubt, dass Prince of Persia: The Sands of Time Remake zuerst veröffentlicht wird, worauf Grubb sagte, dass ersteres nicht einmal in Ubisofts Bericht für dieses Geschäftsjahr (endet am 31. März 2024) erwähnt wurde, aber er glaubt immer noch, dass es vor dem KOTOR Remake veröffentlicht wird.

Er fuhr dann fort und fügte hinzu, dass er "nicht glaube, dass [KOTOR Remake] jemals herauskommen wird", und behauptete im Grunde, dass er glaubt, dass es abgesagt wurde oder wird. Da es nur wenige Journalisten und Insider gibt, die so viel Wissen und Quellen wie Grubb haben, würden wir das nicht abschreiben.

Ein Remake eines absolut massiven Spiels wie Star Wars: Knights of the Old Republic zu entwickeln und es auf eine Weise zum Leuchten zu bringen, die die Fans glücklich macht, ist ein absolut gewaltiges Unterfangen. Wir haben zwar noch nichts von einer möglichen Absage gehört, aber wir würden es absolut nicht ausschließen.