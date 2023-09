Star Wars: Knights of the Old Republic Remake Trailer entfernt

HQ

Seit einiger Zeit sieht es nicht mehr gut aus für die Star Wars: Knights of the Old Republic Remake. Die mit Spannung erwartete Rückkehr zu einem der besten Star Wars-Titel wurde auf unbestimmte Zeit verschoben, und einige glauben sogar, dass sie nie das Licht der Welt erblicken wird.

Nun, das scheint der Realität näher zu kommen, da PlayStation den Tweet, der den Star Wars: Knights of the Old Republic Remake-Trailer zeigte, gelöscht und den Trailer von YouTube entfernt hat.

Sie können den zwischengespeicherten Tweet immer noch hier sehen, und Lucasfilm Games hat seinen Tweet immer noch hoch, aber dies scheint so etwas wie ein letzter Sargnagel zu sein. Zumindest wird dieses Spiel Jahre um Jahre entfernt sein.

Hast du noch Hoffnung auf Star Wars: Knights of the Old Republic Remake? Wir haben noch den Enthüllungstrailer hier oben, wenn ihr einen Blick darauf werfen möchtet.