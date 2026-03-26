Elz the Witch als Gastgeberin der BAFTA Games Awards 2026 ausgewählt

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Wir kommen der nächsten großen Preisverleihung im Videospielkalender immer näher, denn am 17. April finden die BAFTA Games Awards in der Queen Elizabeth Hall des Southbank Centre in London statt.

Nach den kürzlich enthüllten Nominierungen und Kategorien, die wir dann in einer Folge von The Gamereactor Show ausführlich besprochen haben, hat nun BAFTA bestätigt, wer dieses große Event ausrichten wird.

Für die Show 2026 geht diese Aufgabe und Verantwortung an Elz the Witch, die aufgrund ihrer globalen Anhängerschaft und Erfahrung in der Zusammenarbeit mit etablierten Rundfunkanstalten ausgewählt wurde. Über die Übernahme dieser Rolle spricht Elz über ihre Geschichte des Gamings und wie dies ein "wahr gewordener Traum" ist.

"Ich bin überglücklich, die diesjährigen BAFTA Games Awards auszurichten. Gaming ist ein Teil meines Lebens, seit ich mit acht Jahren zum ersten Mal einen Controller in die Hand genommen habe, und jetzt auf dieser Bühne zu stehen und die Menschen zu ehren, die die Magie erschaffen, ist ein wahr gewordener Traum. Diese Branche dreht sich um Kreativität, Gemeinschaft und das Überschreiten von Grenzen – Dinge, die ich jeden Tag in meiner eigenen Arbeit anstrebe. Ich kann es kaum erwarten, die unglaublichen Nominierten zu feiern und diese unvergessliche Nacht mit Spielern auf der ganzen Welt zu teilen."

Elz übernimmt den Comedian Phil Wang, der die Ausgabe der Preisverleihung 2025 moderierte.