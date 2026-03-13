Wir teilen unsere Prognosen zu den BAFTA Games Awards in der neuesten Folge der The Gamereactor Show

HQ

TGIF, richtig? Wie üblich sind wir mit einer brandneuen Folge von The Gamereactor Show zurück, und um diese Woche abzurunden, haben wir eine großartige Folge, die sich ausschließlich der BAFTA Games Awards Show widmet, die gestern ihre vollständige Liste an Nominierungen in verschiedenen Kategorien erhalten hat.

Zu diesem Zweck setzten sich Alex und ich zusammen, um über alles rund um BAFTA zu sprechen, arbeiteten kontinuierlich die Kategorien durch, diskutierten, wer unserer Meinung nach jeden Preis gewinnen sollte, und gaben Gründe dafür an.

Das macht zwar den Großteil der Folge dieser Woche aus, aber wir finden ein wenig Zeit, um über die jüngsten Entlassungen bei Battlefield Studios, Jeff Kaplans Blizzard-Weggang und auch über die Änderungen der PEGI-Quoten zu sprechen.

All das und mehr finden Sie in der neuesten Folge von The Gamereactor Show unten oder auf Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.