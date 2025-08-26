Elon Musk stellt Macrohard als neuen KI-gesteuerten Rivalen von Microsoft vor

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Elon Musk hört nicht auf, Unternehmen zu gründen. Jetzt hat er Pläne für ein neues Unternehmen namens Macrohard angekündigt, das als "augenzwinkernde" Alternative zu Microsoft präsentiert wird, aber als tatsächliches Projekt in der Entwicklung beschrieben wird.

"Es ist ein ironischer Name, aber das Projekt ist sehr real! Da Softwarefirmen wie Microsoft selbst keine physische Hardware herstellen, sollte es prinzipiell möglich sein, diese vollständig mit KI zu simulieren", sagte er auf X.

"Macrohard ist der spielerische Projektname von xAI (eine Anspielung auf Microsoft) für den Aufbau eines vollständig KI-simulierten Softwareunternehmens. Das Ziel: Da Firmen wie Microsoft keine physische Hardware herstellen, könnte KI theoretisch ihre gesamten Abläufe replizieren – von der Programmierung bis zur Verwaltung."