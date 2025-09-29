Elizabeth Olsen hat keine Ahnung, was in Marvel Zombies passiert

HQ

Der Star der Show in Marvel Zombies ist Ms. Marvel von Iman Vellani, der als Bindeglied dient, das die weitere Erzählung und das Abenteuer miteinander verbindet. Man könnte aber auch argumentieren, dass Elizabeth Olsen Scarlet Witch von genauso wichtig ist, da sie die Hauptantagonistin spielt und ein routinemäßiges Ereignis in der Serie ist. Nicht, dass sie es wüsste...

Im Rahmen eines Auftritts bei LA Comic Con, der von X-Benutzer Wholetusout am Wochenende aufgenommen wurde, erklärte Olsen, dass sie keine Ahnung hatte, dass die Show gerade erst Premiere hatte, und erklärte, dass sie ihre Zeilen vor Jahren aufgenommen hat, entweder 2020 oder 2021.

"Das habe ich wirklich schon vor Jahren aufgenommen. Ich kann mich an... nichts erinnern. Ich kann mich an nichts erinnern, ich muss es mir ansehen. Ich habe keine Ahnung, was Marvel Zombies... Was ist los. Ich habe es gefilmt, es ist meine Stimme. Ich habe es in meinem Haus gemacht, ich war nicht einmal in einem Büroraum. Ich bin so verwirrt. Das muss 2020 gewesen sein, war es 2021? Warum habe ich in meinem Haus und nicht in einem Studio gearbeitet? Ich habe wirklich keine Ahnung, wie es war."

Wenn ihr also jemals neugierig wart, wie lange es dauert, ein Marvel-Projekt zu erstellen, insbesondere eines der Zeichentrickserien, ist dies vielleicht ein guter Indikator? Hoffentlich nicht, denn fünf Jahre, um vier Episoden Fernsehen mit einer Länge von etwa zwei Stunden zusammenzustellen, scheint etwas seltsam...