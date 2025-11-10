Elena Rybakina weigerte sich, ein Foto mit WTA-CEO zu machen, nachdem sie Sabalenka im Finale besiegt hatte

HQ

Die Kasachin Elena Rybakina besiegte die Nummer 1 der Welt, Aryna Sabalenka, in zwei Sätzen mit 6:3, 7:6(0) und gewann zum ersten Mal die WTA Finals, ihre größte Trophäe seit Wimbledon 2022. Nach dem Spiel weigerte sich die 26-jährige kasachische Spielerin, ein Foto mit Portia Archer, der Geschäftsführerin des Damentennisverbandes, zu machen, die einige Meter von der Exekutive entfernt stand, ein Moment, der von Kameras eingefangen wurde.

Der Grund, warum sie sich entschieden hat, kein Foto mit Archer zu machen, ist die Uneinigkeit mit der Entscheidung, die hinter der Sperre ihres Trainers Stefano Vukov steht, der der Misshandlung von Rybakina beschuldigt wird. Die Art und Weise, wie er bei Turnieren auf und neben dem Platz mit ihr sprach, war unter die Lupe genommen worden, und viele beobachteten, wie respektlos er wirkte, und es wurde eine unabhängige Untersuchung eingeleitet, die dazu führte, dass er von allen Tennisverbänden (von WTA, ATP, ITF) suspendiert wurde, was bedeutete, dass er an keinem Turnier teilnehmen durfte.

Rybakina bestritt jedoch, dass Vukov sie misshandelt habe, und sagte, sie sei mit "vielen Dingen" nicht einverstanden, die die WTA als Belohnung für ihre Arbeitsbeziehung mit Vukov gesagt habe. "Wie ich bereits sagte, habe ich mich nie beschwert oder irgendetwas dergleichen. Ich habe immer gesagt, dass er mich nie schlecht behandelt hat", sagte sie letztes Jahr bei den Australian Open. Rybakina beendete ihre Partnerschaft mit Rukov im August letzten Jahres, entschied sich aber, im Februar dieses Jahres wieder zusammenzuarbeiten, nachdem er noch immer vorläufig suspendiert war.

Sie sagt, dass sie immer noch in Kontakt mit Vukov steht und immer noch aus der Ferne zusammenarbeitet, auch wenn sie einen neuen Trainer hat. Die Uneinigkeit mit der Entscheidung der WTA, die Suspendierung aufrechtzuerhalten, veranlasste Rybakina dazu, den WTA-CEO in einer der größten Errungenschaften ihrer Karriere zu brüskieren.