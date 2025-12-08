Elden Ring: Nightreign s The Forsaken Hollows DLC verkauft sich innerhalb weniger Tage millionenfach

HQ

Elden Ring: Nightreign bewies, dass die Leute mehr als Lust auf eine andere Art von FromSoftware-Erlebnis hatten, und deshalb belohnte der Entwickler die Loyalität der Fans letzte Woche mit einigen DLCs, die in Form von The Forsaken Hollows veröffentlicht wurden.

Zwei neue Charaktere mit neuen Waffen und einer neuen Karte wurden den Spielern zur Verfügung gestellt, was ausreichte, um viele Verkäufe anzuziehen. FromSoftware selbst hat enthüllt, dass der DLC am Wochenende mehr als 2 Millionen Einheiten verkauft hat, was ziemlich gut ist.

Die Resonanz auf das DLC bleibt allerdings etwas gemischt. Zum Zeitpunkt des Schreibens sind nur 47 % aller Nutzerwerte auf Steam positiv, einige weisen auf die geringe Menge an Inhalten im DLC hin, andere bitten darum, die neue Karte zu reparieren.

Hast du The Forsaken Hollows schon gespielt?