El Clásico im Supercup 2026: Zeiten und wie man das Spiel zwischen Real Madrid und Barcelona anschaut

Real Madrid und Barcelona treffen am Sonntag erneut im Finale des spanischen Supercups aufeinander, nachdem sie Athletic Club und Atlético de Madrid im Wettbewerb in Saudi-Arabien hinter sich gelassen haben.

Es ist üblich, dass die Supercopa in einem Clásico endet: Es ist das vierte Mal in Folge, dass sie stattfindet, mit jüngsten Siegen für Barcelona (2025), Real Madrid (2024), Barcelona (2023), wobei Real Madrid 2020 und 2022 und Athletic Bilbao 2021 gewonnen hat, seit das aktuelle Wettbewerbsformat eingeführt wurde.

Es wird das zweite Clásico der Saison sein, nach dem 2:1-Sieg von Real Madrid im Oktober in der LaLiga. Barcelona kommt von einer neun-Spiele-Siegesserie in allen Wettbewerben, und Real Madrid hatte in letzter Zeit mehr Probleme, aber sie werden zumindest auf Kylian Mbappé zählen, der nach einem verletzungsbedingten Verpassen des Derbys gegen Atleti in letzter Minute nach Saudi-Arabien gereist ist.

Wann findet das Finale des spanischen Supercups statt:

Der Clásico in der Supercopa findet um 20:00 Uhr MEZ, 19:00 GMT, in der King Abdullah Sports City in Saudi-Arabien statt.

Wie man das spanische Supercup-Finale zwischen Real Madrid und Barcelona anschaut

Das Spiel wird wie gewohnt in Spanien über Movistar Plus+ übertragen.

Im Vereinigten Königreich wird sie auf TNT Sports 1 ausgestrahlt.

In Italien wird sie in Cronache ausgestrahlt.

In Frankreich wird sie auf L'Équipe Live Foot ausgestrahlt.

In den Niederlanden wird sie auf Ziggo ausgestrahlt.

In Portugal wird sie auf Sport TV ausgestrahlt.

Die nordischen Länder (Island, Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland) senden auf VG, Aftonbladet, Ekstra Bladet.

Wirst du El Clásico am Sonntag verfolgen? Wer glaubst du, wird gewinnen, Real Madrid oder Barcelona?