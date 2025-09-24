Ekitike entschuldigt sich für "dummes" und unnötiges Handeln, das ihn die Rote Karte gekostet hat

HQ

Liverpool zog nach einem 2:1-Sieg gegen Southampton in die vierte Runde des Carabao Cups ein, in einem Spiel, in dem zwei der teuersten Neuzugänge des Sommers, Alexander Isak und Hugo Ekitike, trafen. Doch Ekitikes überschwänglicher Jubel in der 85. Minute, als er sein Trikot auszog, bedeutete, dass er eine gelbe Karte sah... Und er hatte anscheinend vergessen, dass er zu Beginn des Spiels eine weitere gelbe Karte gesehen hatte, was bedeutete, dass er des Feldes verwiesen wurde.

Sein Platzverweis bedeutete, dass Liverpool in den letzten fünf Minuten des Spiels mit 10 Punkten spielte, und was noch wichtiger ist, Ekitike wird am Samstag im Spiel gegen Crystal Palace in der Premier League sanktioniert.

Später entschuldigte er sich auf Instagram für sein Verhalten. "Ich war heute Abend so aufgeregt, der Mannschaft zu einem weiteren Sieg hier in unserer Heimat zu verhelfen, für mein erstes Carabao Cup-Spiel... Die Emotionen haben mich heute Abend überwältigt. Ich entschuldige mich bei der ganzen Familie Red", bedankte er sich bei seinen Teamkollegen, die sich den Sieg gesichert hatten.

Liverpool-Trainer Arne Slot war ebenfalls wütend auf den Spieler und fragte ihn, ob er die Aktion dumm fand, Slot sagte, dass es dumm gewesen wäre, "auch wenn er noch keine gelbe Karte bekommen hätte".

"Ich habe ihm gesagt, wenn du in einem Champions-League-Finale in der 87. Minute ein Tor schießt, nachdem du drei Spieler ausgespielt und den Ball in die obere Ecke geschlagen hast, kann ich vielleicht verstehen, dass du sagst: 'Hier geht es nur um mich'.

Vielleicht bin ich altmodisch, ich bin 47 und alt und ich habe noch nicht auf diesem Niveau gespielt, aber ich habe ein paar Tore geschossen, und wenn ich so ein Tor geschossen hätte, wäre ich umgedreht und zu Federico Chiesa gegangen (der ihm die Vorlage gegeben hat) und gesagt, dass es bei diesem Tor nur um dich geht, nicht um mich. Unnötig, nicht klug, du nennst es dumm, ich nenne es auch dumm."