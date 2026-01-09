Eine neue Studie zeigt, dass Amerikaner sich mehr um die Reichweite der Elektrofahrzeuge als um die Preise sorgen

HQ

Der Ausbau von Elektrofahrzeugen in den meisten westlichen Teilen der Welt setzt sich 2026 fort, und obwohl es Stolpersteine bei der breiten Einführung von Elektrofahrzeugen gab, scheint der gesamte Markttrend in eine sehr klare Richtung zu zeigen.

Was amerikanische Käufer betrifft, zeigt ein kürzlicher Rückgang des Marktanteils nach dem Ende einer bundesweiten Steuervergünstigung für saubere Fahrzeuge, dass die Preise eine Rolle spielen, aber es scheint, dass diese Bandbreite noch wichtiger ist.

Dies stammt aus einer Studie von Deloitte, deren offizieller "2026 Global Automotive Consumer Study", die im Oktober und November über 28.000 Verbraucher aus 27 Ländern befragt hat. In dieser Studie gaben 47 % der Amerikaner die Reichweite als oberste Priorität beim Kauf von Elektrofahrzeugen an, gefolgt von der Ladezeit mit 44 % und schließlich den Preisen bei 40 %.

Die Gesamtkaufabsicht stieg von 2024 bis 2025 um 2 %, und die Vereinigten Staaten bleiben ein echter Verbrennungsmarkt, wobei die Kaufabsicht für herkömmliche Verbrennungsmotorfahrzeuge mit 61 % stark bleibt.