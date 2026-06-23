Eine KI half dabei, einen Gerichtsprozess in England zu gewinnen

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KI ist wirklich hier und leistet viel Arbeit. Wie The Guardian und YLE berichteten, hat eine KI-Kanzlei nun einen Gerichtsprozess in England gewonnen. Dies ist das erste Mal, dass ein KI-Anwalt dafür bekannt ist, einen Gerichtsprozess zu gewinnen. Es muss jedoch gesagt werden, dass eine KI die gesamte rechtliche Arbeit vor dem Prozess übernommen hat, während der Mandant im eigentlichen Prozess von einem menschlichen Anwalt vertreten wurde.

Die freischaffende HR-Beraterin Tamires Camal Taquidir zahlte der Kanzlei Garfield AI rund 400 Pfund, um rechtliche Schritte einzuleiten und 7.000 Pfund einzutreiben, die ihm zustanden. Anschließend übernahm die KI die gesamte rechtliche Arbeit im Vorfeld des Prozesses, die unter anderem das Anfechten einer Gegenklage sowie die Erstellung von vier Zeugenaussagen und weiteren im Gericht benötigten Dokumenten umfasste.

Und dann, im eigentlichen Prozess, wurde Taquidir von einem menschlichen Anwalt namens Dominic Li vertreten, der von Garfield AI engagiert wurde. Der Fall basierte auf der juristischen Arbeit der KI der Kanzlei. Das Gericht entschied zugunsten von Taquidir.

Selbst nach diesem Erfolg machte Dominic Li deutlich, dass "die Vertretung in einem Prozess immer noch eine wesentliche und grundsätzlich menschliche Tätigkeit ist". Also werden Menschen weiterhin benötigt.