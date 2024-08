Ein weiterer ikonischer Schauspieler kehrt ins MCU zurück

Das MCU scheint in letzter Zeit einen Aufschwung zu erleben, wenn man den Hype um Thunderbolts* und den massiven Kassenerfolg von Deadpool & Wolverine bedenkt. Jetzt scheint es noch mehr gute Nachrichten zu geben - oder zumindest glaube ich das.

Obwohl der Film, in dem er mitspielte, anfangs von den Fans verleumdet wurde, haben sich die Perspektiven in den letzten Jahren geändert, und so kehrt die Schlüsselfigur aus dem Avengers -Franchise, James Spader (The Office (US), Avengers: Age of Ultron ) als - Sie haben es erraten - die Stimme von Ultron ins MCU zurück.

Spader wird in der Vision -Serie zurückkehren, dem Nachfolger der äußerst erfolgreichen WandaVision. Spader kehrt an der Seite von Paul Bettany zurück, der seine Rolle als Vision wieder aufnimmt, aber jetzt den Weißen Vision spielt, der nach seinem Lebenszweck sucht.

Es ist unklar, wie genau Ultron seine MCU-Rückkehr feiern wird, da er zuvor zerstört wurde, aber es wird aufregend sein zu sehen, wie dieser Charakter eine zweite Chance bekommt zu glänzen (danke, THR).