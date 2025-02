Ein Sifu Film ist bei Netflix in Arbeit

HQ

Eine Verfilmung des Actionspiels Sloclap Sifu ist bei Netflix in Arbeit. Chad Stahelskis 87Eleven Entertainment hat sich Story Kitchen als Produzent angeschlossen, während T.S. Nowlin das Drehbuch geschrieben hat.

Deadline berichtet, dass Entwickler Sloclap auch in einer ausführenden Rolle als Produzent beteiligt sein wird, wobei Jordan Layani und Pierre Tarno als ausführende Produzenten an dem Projekt teilnehmen werden. Wir haben keine Ahnung, wann der Film in Produktion gehen wird, und wir sind noch nicht einmal in der Nähe eines Veröffentlichungsfensters, da das Drehbuch noch geschrieben wird.

Sifu ist ein gefeierter Action-Brawler, der sich auf eine wichtige Alterungsmechanik konzentriert, bei der der Held jedes Mal, wenn er stirbt, wieder zum Leben erweckt wird, nur ein wenig älter. Das Spiel verkaufte sich im ersten Monat nach der Veröffentlichung eine Million Mal und hat durch die Anthologie-Serie Secret Level bereits den Sprung ins Fernsehen geschafft.