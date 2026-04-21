Ein Feuer zerstört die Hälfte der Busflotte von Burgos

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Letzte Nacht brach gegen 2:00 Uhr morgens ein starkes Feuer im Busdepot der Stadt Burgos aus, bei dem schätzungsweise 39 Busse zerstört wurden, was laut mehreren lokalen Radiosendern und Zeitungen mehr als die Hälfte der 75-Fahrzeugflotte der spanischen Stadt ausmacht.

Die Ursache des Feuers ist derzeit unbekannt, und die laufenden Ermittlungen müssen klären, ob es sich um einen unglücklichen Unfall handelte oder ob Brandstiftung dahinterstecken könnte. Tatsächlich wurde Castilla y León im vergangenen Jahr von der rekordverdächtigen Welle des Großen Feuers in Spanien stark getroffen und wurde zu einer der am stärksten betroffenen Regionen des Landes.

Die Feuerwehrleute konnten das Feuer anderthalb Stunden später unter Kontrolle bringen, konnten einige Fahrzeuge retten und verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitete.

Es wurden keine Opfer oder schweren Verletzungen gemeldet, obwohl ein Fahrer wegen Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht wurde. Abgesehen von der Zerstörung des gesamten Garagengebäudes wurden bis zu sechs städtische Buslinien eingestellt, während das Rathaus mit Mindestservice- und Ersatzbussen arbeitet.