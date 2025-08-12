Spanien in Flammen: Allein in diesem Sommer wurden 22 Großbrände registriert, im August bisher verheerend

HQ

Am vergangenen Wochenende wurde bekannt, dass Las Médulas, eine historische Goldminenstätte (in León, Spanien) und Weltkulturerbe gemäß der UNESCO-Erklärung, brannte. In der Nähe im Nordwesten des Landes, in Galicien, wurden allein in den letzten Wochen mehrere Großbrände registriert, sowohl Ende Juli als auch Anfang August. Extrem hohe Temperaturen aufgrund der aktuellen Hitzewelle, starker Wind, Klimawandel und leider auch menschliche Einwirkung (Brandstiftung) sind der Grund für die diesjährige Katastrophe.

Während Waldbrände jedes Jahr auf der spanischen Landkarte auftauchen, war das Jahr 2025 bisher besonders heftig, und wir haben noch nicht einmal die Hälfte des Spitzenmonats August hinter uns. Im Frühjahr gab es einen großen Waldbrand (GIF), während die Zahl in den sieben Wochen des Sommers schnell und schrecklich auf insgesamt 22 anstieg, 10 allein in den ersten 11 Tagen des laufenden Monats, wie ElDiario berichtete. Ein Waldbrand gilt als GIF, wenn er die 500 verbrannten Hektar überschreitet.

Derselben Quelle zufolge stieg der Durchschnitt der GIF stetig auf 23 pro Jahr, obwohl die Gesamtzahl der im Land registrierten Brände im Vergleich zu vor zwei Jahrzehnten zurückging, eine Zahl, die 2025 bald zu sehen sein wird, da fast die gesamte Halbinsel von Waldbränden bedroht ist. Neben Galicien und Kastilien-León sind auch Andalusien, Extremadura, Katalonien und Kastilien-La Mancha von GIF betroffen, wobei Tausende von Menschen evakuiert wurden und Felder, Ernten und Wälder für immer verloren gingen.

Da die Klimakrise die besten Zutaten für verheerende, sich schnell ausbreitende Brände bietet, müssen mehr Maßnahmen ergriffen und das Bewusstsein dafür geweckt werden, um einen weiteren schwarzen Sommer zu verhindern.