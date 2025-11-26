Ein erster Vorgeschmack auf das Scrubs Reboot

HQ

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass eine neue Staffel von Scrubs bevorsteht, 15 Jahre nach dem Ende der Serie. Im vergangenen Jahr konnten wir regelmäßig über zurückkehrende Schauspieler berichten, wobei im Grunde alle, die große Rollen hatten, zurückkamen.

Die Premiere findet am 25. Februar statt, und da so wenig Zeit bleibt, ist es nun Zeit, das Sacred Heart-Team erneut zu treffen, da der erste Teaser über Instagram veröffentlicht wurde. Unsere Lieblingsärzte wirken überraschend frisch und scheinen ihr komödiantisches Timing bewahrt zu haben.

Bill Lawrence, der einst Scrubs erschaffen hat, steht ebenfalls hinter dieser Staffel, die insgesamt neun Episoden haben wird. Glauben Sie, dass es möglich sein wird, die Magie von Sacred Heart im Jahr 2026 nachzubilden?