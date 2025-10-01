"Art of Western-y": Norman Reedus und Melissa McBride sprechen über ihre Erfahrungen bei den Dreharbeiten zur dritten Staffel von The Walking Dead: Daryl Dixon in Spanien

HQ

Nur wenige Panels haben es geschafft, auf der San Diego Comic-Con in Málaga (oder SDCCM, wie sie offiziell abgekürzt wurde) so viel Aufmerksamkeit zu erregen wie die des Hauptdarstellers der AMC's The Walking Dead: Daryl Dixon, Norman Reedus und Melissa McBride. Daryl und Carol, wie wir sie alle kennen, strahlen Chemie und Komplizenschaft in und außerhalb der Fiktion aus, und ein Beweis dafür war das Interview, das beide Künstler Gamereactor kurz vor ihrem Panel gaben, das von der brütenden Hitze Málagas am vergangenen Samstagnachmittag geprägt war. Das vollständige Interview mit Untertiteln finden Sie unten.

Während wir uns normalerweise darauf konzentriert hätten, Norman mehr über seine Rolle als Sam Porter in Death Stranding zu befragen (obwohl er uns ein paar wirklich interessante Notizen hinterlassen hat), haben wir jetzt, da Kojima Productions sein zehnjähriges Jubiläum feiert und er ein gutes Verhältnis zu den Schauspielern hat, die auch in seinem nächsten OD-Projekt mitspielen werden, sowohl er als auch Melissa unserem Chefredakteur David Caballero erzählt, was wir von dieser dritten Staffel der Serie erwarten können. -Serie, die in Spanien gedreht wurde und derzeit ausgestrahlt wird.

McBride ergriff das Wort und diskutierte über den westlichen Ton dieser Reihe von Episoden. "Na ja, natürlich sind wir in Spanien, und der Spaghetti-Western ist während der gesamten Saison, während der ganzen Zeit, in der wir hier sind, sehr präsent." Und er ging noch ein bisschen weiter und sprach auch über die Zukunft der Serie, im Grunde genommen über die vierte (und vermutlich letzte) Staffel, die sie auch gerade drehen. Wir arbeiten übrigens gerade an der vierten Staffel. Was meinen Charakter betrifft, so denke ich, dass wir in einer Gemeinschaft leben, die, ich weiß nicht, irgendwie typisch für das spanische Dorf ist, an das man denken könnte. Wo man sozusagen einen Stein auf die andere Seite des Stadtplatzes werfen kann. Und auch die Traditionen, die diese kleinen Dörfer noch immer ehren."

"Und wie wir bis heute gesehen haben, wenn wir dieses Interview machen, werden diese sehr seltsamen Deals gemacht, um zu überleben. Ich denke, das ist irgendwie westlich."

Nun, wenn TWD: Daryl Dixon der Wilde Westen ist, dann muss Melissa McBride dort der Sheriff sein. Oder so scheinen einige ihrer Mitstreiter sie zu sehen. Sie ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Casting-Direktorin, was ihr eine besondere Gabe gibt, Talente zu entdecken oder deren Mangel aufzudecken. Tatsächlich war es Norman, der sich so für sie verbürgen wollte: "Melissa hat eine No-BS [Bullshit] Herangehensweise an die Schauspielerei".

"Ich habe das Gefühl, wenn es etwas gibt, das gefälscht oder gefälscht ist, kann sie es aus einer Meile Entfernung riechen. Und so habe ich das Gefühl, wenn sie Szenen mit Leuten hat, wenn sie nicht verbunden sind, kann sie sagen, dass sie nicht verbunden sind. Und ich denke, es ist irgendwie einschüchternd für Schauspieler, die nicht viel Zeit mit ihr verbracht haben, mit ihr zu arbeiten, weil sie sie beeindrucken wollen."

Bei Norman musste die Frage nach seinen Actionsequenzen aufkommen, da vor einigen Monaten Ballerina, das Spin-off von John Wick, in dem er die Rolle der Pine spielt, in die Kinos kam. Aber in The Walking Dead: Daryl Dixon hat er nicht die Geschwindigkeit wie in Len Wisemans Film und laut Reedus sind es völlig gegensätzliche Actionszenen. "Ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen, dass sie völlig unterschiedlich sind."

"Der Kampfstil von John Wick ist sehr choreografiert. Viele Hits, es sind viele Leute daran beteiligt, sie zusammenzustellen. Es sind viele Leute daran beteiligt, diese Kämpfe zusammenzustellen, aber es ist ein sehr schlampiger Kampfstil. Sie sind völlig gegensätzlich."

Denkt daran, Staffel 3 von The Walking Dead: Daryl Dixon wird gerade ausgestrahlt - schaut ihr sie euch an?