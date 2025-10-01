Norman Reedus über OD: "Kojima könnte das Telefonbuch lesen und was auch immer er hineinsteckt, wird strategisch ihm gehören"

HQ

Wir haben am Wochenende über die San Diego Comic-Con Málaga berichtet und eines der Highlights am Samstag war der Auftritt eines großen Teils der Besetzung von AMCs The Walking Dead: Daryl Dixon. Die Protagonisten Norman Reedus (Daryl) und Melissa McBride (Carol) sprachen ebenfalls direkt vor ihrem Panel mit Gamereactor, wo sie einige Einblicke in die 3. Staffel der Serie gaben und über ihre jeweiligen Hintergründe sprachen.

In Gaming-Umgebungen ist Reedus als Daryl Dixon ebenso bekannt und beliebt wie für seine Rolle als Sam Porter in Death Stranding. Und da DS2 Anfang des Jahres mit großem Erfolg veröffentlicht wurde und Kojima Productions erst vor einer Woche sein 10-jähriges Bestehen feierte, indem sie mehr über OD und Physint berichteten, haben wir Reedus nach seinen Gedanken zu ersterem gefragt.

"Er hat eine wirklich gute Besetzung darin", gibt er im Video-Interview unten zu, als er nach Kojimas OD und den Schauspielern gefragt wird, die daran beteiligt sind. "Und Udo ist da drin, oder? Udo Kier. Udo ist also ein alter Freund von mir. Ich habe vor Ewigkeiten einen Film mit ihm gemacht, einen John Carpenter-Film namens Masters of Horror. Und Udo ist einer der interessantesten Menschen, die ich je getroffen habe."

"Weißt du, das Ding, das im Trailer war", fährt Reedus fort und bezieht sich auf den ersten Teaser von OD, "wo sie wie 'der flauschige rosa Hase' oder was auch immer das ist. Das sind eigentlich Stimmübungen, die man macht. Als ich den Trailer zum ersten Mal sah, war es genau das. Aber es war so intensiv. Ich dachte mir, das wird wirklich erschreckend. Er könnte das Telefonbuch lesen und was auch immer Hideo hineinsteckt, wird sehr, sehr strategisch für ihn sein."

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von Kojima Productions erhielt das filmische Horrorerlebnis den Trailer OD: KNOCK von Hideo Kojima. Neben Co-Autor Jordan Peele werden Sophia Lillis, Hunter Schafer und der bereits erwähnte Udo Kier in dem Spiel mitspielen.

