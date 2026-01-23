Ein bulgarischer Sprinter gab eine positive Stichprobe des Dopingkonsums ab

HQ

Die bulgarische Sprinterin Ivet Lalova-Collion war 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro dabei, und nun wurde ihre Probe erneut analysiert. Diesmal wurden Spuren von Ostarine gefunden. Ostarine beschleunigt unter anderem das Muskelwachstum. Die Berichterstattung erfolgte von der Internationalen Testagentur (ITA) und wurde von der finnischen YLE geliefert.

Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro belegte Ivet Lalova-Collion den 8. Platz im 200-m-Lauf. Sie nahm nicht am 100-m-Lauf teil. Sie ist derzeit 41 Jahre alt.

ITA berichtete außerdem, dass 6 weitere Athleten während der Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro eine positive Dopingprobe abgaben: die ägyptischen Gewichtheber Esraa El-Sayed und Ahmed Saad, der brasilianische Judoka Rafael Buzacarini, der belarussische Ringer Soslan Daurov, der litauische Gewichtheber Aurimas Didzbalis und der usbekische Gewichtheber Ivan Efremov.