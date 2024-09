Ein beliebtes Horrorspiel bekommt ein PC- und PS5-Remaster

HQ

Sony hat angekündigt, dass ihr herausragendes Horrorspiel Until Dawn erstmals und bald für PC und PS5 erscheinen wird. Diese Version von Until Dawn, die am 4. Oktober veröffentlicht wird, wird „erweiterte grafische Funktionen, Anpassungsmöglichkeiten und Zugänglichkeitsoptionen bieten und auf einer breiten Palette von Hardware laufen", wie auf der Website des Unternehmens zu lesen ist.

Zu den Highlights für die PC-Portierung gehören die vollständige Unterstützung von DualSense, NVIDIA und AMD grafisches Upscaling, die Option für ein ultrabreites Seitenverhältnis, Raytracing-Unterstützung und eine freigeschaltete Bildrate.

Darüber hinaus werden Steam Eingabeperipheriegeräte vollständig unterstützt. Ihr könnt Until Dawn für PC und PS5 jetzt vorbestellen und die vollständigen Spezifikationen hier lesen.