Real Madrid gewinnt umstritten mit 5:2, nachdem der VAR einen Elfmeter aberkannt hat

Das erste Spiel von Real Madrid seit der Niederlage gegen den FC Barcelona im Supercup war geprägt von Toren und Kontroversen. Das Achtelfinale des Copa del Rey, Spanischer Pokal, gegen Celt de Vigo im Bernabéu, endete mit 5:2, Sieg für Madrid, nach Verlängerung.

Mit vielen Auswechslungen aus dem üblichen Kader, darunter Lunin als Torhüter, verbesserte sich Madrid im Allgemeinen und gewann zehn Minuten vor Schluss mit 2:0 durch Tore von Mbappé und Vinícius. Dann verhalfen zwei individuelle Fehler von Camavinga und Raúl Asencio Celta zum Ausgleich.

In der Nachspielzeit, ohne Mbappé, erzielten die Madrilenen innerhalb von drei Minuten zehn Tore: einen Distanzschuss von Valverde und zwei Tore vom brasilianischen Teenager Endrick, sehr zur Freude der Fans, die sich mehr von diesem jungen Talent gewünscht hatten. Er hat in dieser Saison bisher vier Tore erzielt, obwohl er nur 291 Minuten gespielt hat: Alle 71 Minuten erzielt er ein Tor, der drittbeste Durchschnitt in Europa.

Der umstrittenste Spielzug des Spiels

Trotz des Sieges beschweren sich viele, dass das erste Tor von Mbappé nicht hätte zählen dürfen. Es war ein großartiges Tor, ähnlich dem, das er gegen Barcelona erzielt hat, völlig legal... aber im vorherigen Spiel beging Madrids Keeper ein Foul an Williot, das als Elfmeter hätte gewertet werden müssen: Lunin berührt den Ball nicht, aber er berührt den Fuß von Celta.

Der Schiedsrichter sah es jedoch nicht. Wenige Sekunden später traf Mbappé... und der VAR hat den Schiedsrichter nicht gerufen. Die Wiederholungen zeigen deutlich, dass Lunin den Fuß von Williot berührt hat, vielleicht nicht genug, um ihn zu Fall zu bringen und der Celta-Spieler taucht ab, aber nach den Regeln sollte das als Elfmeter angesehen werden... damit ist alles ausgeschlossen, was danach passiert, einschließlich Mbappés Tor.