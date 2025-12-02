Ehemaliger Premier-League- und England-Star "aus den 2010er Jahren" am Flughafen wegen Vergewaltigungsvorwürfen festgenommen

HQ

Das britische Boulevardblatt The Sun hat veröffentlicht, dass ein ehemaliger englischer und Premier-League-Spieler wegen Verdachts auf versuchte Vergewaltigung festgenommen wurde, obwohl der Name legal nicht genannt werden darf. Ersterer wurde "diskret von der Grenzpolizei beiseitegezogen" an einem Passkontrollpunkt am Flughafen Stansted in London und bis Februar 2026 auf Kaution freigelassen, bis weitere Untersuchungen andauern.

Nach den wenigen Informationen wurde er wegen eines versuchten Vergewaltigungsvorwurfs seines ehemaligen Partners gesucht, was Berichten zufolge vor Jahren geschah.

Es gibt keine Informationen über die Identität des ehemaligen Fußballers, der "in letzter Zeit in der Öffentlichkeit recht sichtbar war", so eine Quelle. Sie sagten lediglich, er habe "in den 2010er Jahren für England gespielt", was Spekulationen in den sozialen Medien auslöste, aber sein Name wurde bisher nicht bekannt gegeben.